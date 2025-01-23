Обеды в школах Новосибирской области хотят сделать бесплатными для всех учеников

Горячее питание в школах предложено сделать бесплатным для учеников 5-11-х классов. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщили в Минпросвещения России. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Однако в ведомстве уточнили, что инициатива нуждается в более детальной проработке в части внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, а также выделения дополнительных бюджетных средств.

Авторы законопроекта подсчитали, что реализация инициативы может потребовать выделения около 40 млрд рублей из федерального бюджета. Однако в министерстве уверены, что сумма занижена.

— При обеспечении всех школьников бесплатным горячим питанием необходимо предусмотреть финансирование мероприятий по материально-техническому оснащению пищеблоков, а также увеличению числа сотрудников школьных столовых и стоимости питания старшеклассников. Это приведет к значительному увеличению нагрузки на федеральный, региональные и местные бюджеты, — считают в Минпросвещения.

Напомним, в настоящее время бесплатным горячим питанием обеспечены все ученики начальной школы, независимо от наличия льгот и дохода семьи.

Себестоимость школьного горячего питания для всех категорий детей в школах Новосибирска в 2024 году выросла с 70 до 79,25 рублей на ребёнка в день. При этом 75,29 руб. из этой суммы обеспечиваются федеральным бюджетом и 3,96 рубля — в виде доплаты за счет средств бюджета города Новосибирска.

Также в 2024 году на 4,9% вырос норматив на льготное питание школьников. Оно касается детей из малоимущих и многодетных семей, детей военнослужащих на СВО и детей с особенностями здоровья.

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