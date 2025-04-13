В Новосибирске изменится механизм допуска коммерсантов в зеленые зоны

В мэрии разрабатывается новое постановление, регулирующее порядок входа малого бизнеса в парковые зоны. Документ еще не опубликован, но предприниматели уже задаются вопросом, получат ли они понятные правила, которые смогут стать стимулом для обновления аттракционов. Об этом рассказали в аналитической сводке ЦДЖ.

— Каждый договор на сезон — будь то киоск с кофе или небольшой аттракцион — приносит плюс минус чистыми миллион рублей. Если руководство парков не планирует заключать договор на новый сезон — это удар по эксплуатанту. Многие арендаторы несут потери, недовольны, но лишний раз высказывать недовольство боятся из-за возможности потерять другие места. Так что приходится принимать маловыгодные условия договоров, чтобы задействовать имеющееся оборудование и заработать хоть что-то, — пишут авторы ЦДЖ со ссылкой на предпринимателей.

Собеседники издания надеются, что разрабатываемое в мэрии постановление поможет отказаться от нынешней системы, при которой парки как бы арендуют аттракционы и киоски у коммерсантов.

— Есть желание предупредить возможные претензии прокуратуры и перейти к системе торгов, — говорят предприниматели, работающие в парках города.

Безусловно, бизнесмены надеются, что финансовые условия не будут пересмотрены в пользу мэрии, так как все структуры муниципалитета в первую очередь нацелены на усиленное пополнение бюджета.

Добавим, последнее время МАУ «Дирекция городских парков» старается отойти от практики, когда каждый парк формировал свой собственный пул «эксплуатантов». Но в то же самое время принимаются такие непопулярные решения, как попытка обязать киоски работать при сильных минусовых температурах, когда нет посетителей. В морозные дни точка приносит только убытки.

Как уже известно, по разрабатываемому в мэрии постановлению не планируется расширение площадей, используемых для коммерческой деятельности. Вероятнее всего, право аренды земли в парках будет разыгрываться на конкурсной основе.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство парка «Звезда».