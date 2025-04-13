Новосибирск окутала плотная дымка от пожаров

Жаркая погода в регионе в выходной день, 12 апреля, стала причиной многочисленных пожаров. Жители области массово устремились на природу и на дачи, под жаркими лучами весеннего солнца напрочь позабыв об элементарных правилах пожарной безопасности. Результатом такой беспечности стали многочисленные пожары. По данным МЧС России по Новосибирской области, за последние сутки в области зафиксировано 146 пожаров, 134 из которых связаны с горением мусора и сухой травы.

Прогнозируя такое развитие событий, служба 12 апреля осуществила массовую рассылку смс-сообщений: «Ожидается местами высокая пожароопасность 4 класса в Новосибирской области с 12.04 по 14.04.25. Будьте внимательны и осторожны!». Но нужного эффекта эта информация не возымела. И с утра 13 апреля специалисты отметили, что из 271 зарегистрированной термоточки 219 находятся всего лишь в пяти километрах от населённых пунктов. При этом в МЧС уточняют, что сложная пожароопасная обстановка сохраняется из-за установившейся сухой погоды и несанкционированных палов травы.

Запах гари фиксируется уже во всех районах Новосибирска, но особенно ощутим в центральных. А в МЧС по-прежнему просят горожан избегать всех действий с открытым огнём и немедленно сообщать о признаках возгорания по телефону 112.

Ранее редакция сообщала о том, что с 11 апреля по 12 мая 2025 года в Новосибирской области объявлен пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим. Это решение принято в связи с ранним сходом снежного покрова и наступлением тёплой погоды.