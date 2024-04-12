Пивного сомелье за 200 тысяч в месяц ищут в Новосибирске

Пивного сомелье ищут в Новосибирске. Работнику готовы платить от 80 до 200 тысяч рублей в месяц. В зарплату включен аванс.

По словам работодателя, основная задача сомелье — это пробовать несколько сортов алкоголя и оценивать его. А главное — быть любителем данного алкоголя.

Выходить из дома не требуется, пенное будут доставлять прямо на порог квартиры. Дегустировать напитки придется в удаленном режиме работы.

В объявлении указано, что от соискателя не требуется опыт. Работа по 4–6 часов в день. Откликнулись уже более 90 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская журналистка продегустировала собачий корм за 270 тысяч рублей.