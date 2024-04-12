Конкурсного управляющего «Экологии-Новосибирск» подозревают в ошибках в деле о банкротстве

Участники судебных разбирательств, связанных с банкротством «Экологии-Новосибирск», приходят к выводам, что «именно неэффективные, а в ряде случаев, ошибочные действия конкурсного управляющего привели к банкротству, а не финансовому оздоровлению компании». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ГК «ВИС».

В частности, в группе заявляют, что действия конкурсного управляющего Владислава Баряева, якобы, не позволили компании получить банковскую гарантию , хотя ГК «ВИС» была готова ее предоставить. По версии пресс-службы группы, эта информация не была доведена до кредиторов.

Последовавшее за этим лишение статуса регоператора не позволило компании самой зарабатывать и рассчитываться с кредиторами.

— Сейчас группа юристов готовит ряд обращений в госорганы с целью обратить внимание не только на непрофессиональные действия конкурсного управляющего, но и на ряд решений представителей профильных ведомств, которые могли привести к невозможности бывшего регоператора в полном объёме рассчитываться со своими контрагентами, — заявили в пресс-службе группы.

В ГК «ВИС» также обращают внимание на аресты руководителя МУП «Спецавтохозяйство» и подчеркивают, что смена оператора, ответственного за утилизацию ТКО в Новосибирске, не решила проблем в отрасли.

— Перед своим арестом руководитель нынешнего регионального оператора признавал убыточность этой деятельности. Разница только в том, что муниципальное предприятие имеет возможность покрывать свои убытки из бюджета Новосибирска, — отметили в ГК «ВИС».

В группе также напомнили о событиях, которые сейчас происходят в «мусорной тематике» региона, помимо ареста МУП САХ.

4 апреля по заявлению одного из кредиторов ООО «Экология-Новосибирск» суд ввел обеспечительные меры в отношении конкурсного управляющего Владислава Баряева. На его счета и имущество наложен арест в пределах суммы 248,1 млн рублей. Кредитор в жалобе просит признать незаконными ряд действий конкурсного управляющего. Ранее в середине марта счета и имущество учредителей «Экологии-Новосибирск» были арестованы по определению суда.

5 апреля Арбитражный суд принял обеспечительные меры и наложил арест на денежные средства «Спецавтохозяйства», а также на движимое и недвижимое имущество компании. Ходатайство поступило от ООО «Экотранс-Н», связанного с группой «ВИС».

При этом в группе подчеркивают, что «мусорные проекты» компании в Новосибирске не оказывают влияние на операционную деятельность других активов, входящих в группу.

Напомним, ООО «Экология-Новосибирск» являлась региональным оператором по утилизации твердых коммунальных отходов Новосибирской области. В 2016 году Новосибирская область подписала с ООО «Экология-Новосибирск» концессионное соглашение по строительству двух полигонов и двух мусоросортировочных заводов для сортировки и утилизации 800 тысяч тонн ТКО в год на общую сумму порядка 6,5 млрд руб. Предполагалось, что договор заключается на срок 25 лет. Весной 2023 года ООО «Экология-Новосибирск» было лишено статуса регоператора по обращению с отходами. В июле 2023 года конкурсный управляющий «Экологии-Новосибирск» Владислав Баряев подал исковое заявление о взыскании с МинЖКХ и энергетики региона расходов, которые понесла компания в ходе реализации проекта. В компании подчеркивали, что невозможность исполнения контракта возникла не по вине ООО «Экология-Новосибирск».

В марте 2023 года стало известно, что управляющий «Экологии Новосибирск» может потребовать от МинЖКХ 300 млн рублей в апелляции.

Ранее редакция рассказывала о том, что суд отказал «Экологии-Новосибирск» в компенсации за расторжение концессии. Сумма иска составляла 304 млн рублей.