Сироту избили в архитектурном колледже Новосибирска

В Новосибирском архитектурно-строительном колледже трое парней избили сироту. До произошедшего они неделю травили свою жертву. Пострадавший с травмами лица находится на больничном. Вопиющая ситуация получила огласку после публикации информации о ЧП в мессенджере депутатом регионального Заксобрания Романом Яковлевым.

— Били двое, третий смотрел. Вышел преподаватель из кабинета, они прекратили тогда. Парень на которого совершено нападение — сирота. Нападавшие приставали неделю и не только к нему. Имеют ли отношение нападавшие к запрещённому движению АУЕ*, установит следствие. Со своей стороны беру данное обращение под особый депутатский контроль. Есть скриншоты переписки, где нападавшие склоняют к ложным показаниям свидетелей, заверяют, что потерпевший сам нарвался, — сообщил парламентарий в своём Телеграм-канале.

Яковлев заявил, что официальной информации о случившемся от администрации учебного заведения получить не удалось.

Отметим, что колледж подконтролен региональному Минобразования.

Яковлев также опубликовал скриншоты переписки агрессоров со свидетелями инцидента.

В МВД региона пояснили, что в отделе полиции №7 «Ленинский» информация зарегистрирована в установленном порядке.

— В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что глава СК РФ взял на контроль историю с жестоким избиением мальчика сверстниками в Новосибирске. Группа подростков, называющие себя скинхедами, избили 15-летнего Дениса, поставили на колени и залили ему глаза перцовкой. После вмешательства Бастрыкина самых активных «бойцов» задержали и избрали им меру пресечения.

* признан Верховным судом РФ экстремистской организацией и запрещён на территории России.