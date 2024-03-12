На конкурс по выборам мэра Новосибирска заявились еще три кандидата

На сайте горсовета Новосибирска опубликована информация о трех новых кандидатах, подавших документы для участия в конкурсе по выборам мэра города. Это врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП N20» Олег Хромин, еще один индивидуальный предприниматель Роман Филитович, а также помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин.

Из новичков опыт публичной деятельности есть только у Эдуарда Кожемякина. Он экс-депутат горсовета Новосибирска, ныне председатель правления регионального отделения партии пенсионеров в Новосибирской области. Ранее сообщалось, что Кожемякин выдвинулся от партии «Пенсионеры России».

Роман Филитович зарегистрирован в качестве ИП в декабре 2023 года, основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Сосцети консалтера также созданы в декабре.

На сайтах отзывов о врачах Новосибирска сообщается, что Олег Хромин работает травматологом и детским ортопедом почти 40 лет. Имеет высшую категорию. Отзывы пациентов о докторе разные: от негативных до полных благодарностей.

11 марта о планах участия в конкурсе по выборам мэра заявляли депутат горсовета Игорь Украинцев и предприниматель Дмитрий Тайлаков. Самым первым документы подал военный пенсионер, участник СВО Александр Трушакин.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города был объявлен в Новосибирске 14 февраля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта. Вместе с заявкой, они должны предоставить на конкурс программу развития города Новосибирска. В ней необходимо отразить состояние социально-экономического развития города Новосибирска по 9 сферам. Отбор кандидатов состоится 4 апреля.

Ранее редакция рассказывала о появлении слухов, что в мэры Новосибирска будет выдвигаться первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов.