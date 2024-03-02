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«Спецавтохозяйство» и муниципальные аптеки хочет акционировать мэрия Новосибирска

  • 02/03/2024, 18:34
Автор:
САХ акционирование
Всего на рассмотрение горсовета вынесено акционирование в 2024 году 5 муниципальных предприятий.

Горсовет Новосибирска на мартовской сессии рассмотрит прогнозный план приватизации на 2024 год. Судя по документу, опубликованному на сайте горсовета, в него включен ряд знаковых для города компаний: у них предлагается сменить форму собственности на акционерное общество. Последует ли за этим шагом продажа доли в АО в документе не уточняется.

Какие компании входят в список:

Прежде всего, это МУП «Спецавтохозяйство». В 2023 году предприятие выиграло два тендера на строительство «Левобережного» и «Правобережного» полигонов по утилизации твердых бытовых отходов. Для строительства первого «САХ» обещал финансирование «Российский экологический оператор».   Источник инвестиций по созданию второго полигона пока не понятен. Также предприятие получило концессию на строительство третьего полигона в районе области.   Кроме того, в 2023 году «Спецавтохозяйство» выиграло тендер на выполнение функций регионального оператора  по утилизации ТКО в Новосибирской области, что также потребует от компании дополнительного финансирования.

Форму собственности также может сменить муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть», которое развивает сеть одноименных аптек в городе. В нее входит 90 аптек и аптечных пунктов, 7 собственных офтальмологических кабинетов, 5

производственных отделов по изготовлению оптики, многопрофильный медицинский центр, а также круглосуточная справочная служба о наличии лекарств и других товаров аптечного ассортимента в аптеках сети, говорится на сайте компании.

В списке также муниципальное казенное предприятие Новосибирска «Новосибгортранс». Отвечает за перевозку пассажиров в городе общественным транспортом. Его возглавляет Роман Дронов – ранее глава транспортного департамента мэрии.

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Сибирское гостеприимство» занимается организацией ярмарок, выставок и фестивалей в Новосибирске и Новосибирской области. В состав МУП входит гостиница «Северная», расположенная в Дзержинском районе города.

Муниципальное унитарное предприятие «Пассажирское автотранспортное предприятие № 5». Директором компании является депутат Заксобрания, председатель комитета по транспортной политике Валерий Ильенко.

Сессия горсовета Новосибирска, на которую вынесен этот вопрос, запланирована на 27 марта.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска продала свою долю в городском автовокзале

Фото из группы МУП «Спецавтохозяйство» ВКонтакте

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : приватизация Муниципальное предприятие акционирование


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