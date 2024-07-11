Суд заставил мужчину оплатить соседке ремонт после пожара в Новосибирске

В Новосибирске суд взыскал с местного жителя более 1 миллиона рублей в пользу соседки за причиненный ущерб из-за пожара, который он устроил.

Суд установил, что Иван и Мария являлись собственниками частного дома на двух хозяев в Дзержинском районе города. Мужчине принадлежали 2/3 объекта недвижимости. По вине Ивана в 2023 году в доме произошел пожар и часть жилища Марии сильно пострадала. Эксперт провел оценку, согласно которой стоимость восстановительного ремонта дома с учетом стоимости материалов составила 1 104 749 рублей. После того как сосед отказался возмещать ущерб, женщина обратилась с иском в суд.

Понесшая убытки из-за пожара сибирячка пояснила, что пострадавшая от огня часть дома является единственным для нее жильем. Незадолго до происшествия она сделала там ремонт. Огонь оставил ее без всего нажитого имущества. После пожара женщина была вынуждена снимать квартиру.

Сам виновник пожара в судебное заседание не явился, заочное решение было принято без его участия.

— Иск Марии удовлетворили частично. С ответчика взысканы в счет возмещения материального ущерба 1 104 749 рублей, расходы на проведение услуг оценщика в размере 9 тысяч рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 13 769 рублей. Размер заявленной компенсации морального вреда суд снизил до 100 тысяч рублей, — рассказала пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала о том, что двое маленьких детей погибли при пожаре в двухэтажном доме в селе Красноглинное под Новосибирском. В момент, когда вспыхнул огонь, мать мальчиков была у родственницы.