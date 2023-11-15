Планируется отремонтировать две городские бани в Новосибирске

Ремонт двух городские бани за 8,3 млн рублей запланирован в Новосибирске. Информация появилась на портале госзакупок.

Заявиться на торги можно до 21 ноября. Срок исполнения контракта — 31 декабря 2023 года.

Ремонт будет сделан в банях №26 на Чекалина и №19 на Первомайской.

Планируется приведение в порядок крыши, полов и потолка. Также нужно будет заменить радиаторы и отштукатурить откосы дверей и окон.

Напомним, что в здании 1942 года постройки на улице Павловская в Новосибирске после косметического ремонта открылись муниципальные бани № 36. Там обновили парную и кафель, отремонтировали систему водоснабжения и проходящую рядом теплотрассу.

Ранее редакция сообщала о том, что комплексный ремонт планируется на Советском шоссе в Новосибирске.