Плановые кардиооперации могут откладываться из-за пандемии

— Что касается экстренных операций по сердечно-сосудистым заболеваниям (ангиопластика коронарных артерий и т.д.), то во время пандемии пациентам с инфарктом миокарда и другими сердечными причинами они выполняются так же, как и до карантина. Сегодня, пока кардиодиспансер работает с ковид-инфекцией, они проводятся в НИИПК им. ак. Е.Н. Мешалкина, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС главный кардиолог Министерства здравоохранения Новосибирской области, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма и электростимуляции Новосибирского областного клинического кардиологического диспансера Сергей Зенин.

— Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией будет принят. Мы взвесим все за и против: стоит ли делать операцию человеку с острым воспалительным заболеванием или отложить ее. Но если это жизнеспасающая процедура, то она будет выполнена, — подчеркнул Зенин.

Он также заявил, что наличие у пациента ковид-инфекции, даже в достаточно тяжелой форме, не является препятствием для получения срочной кардиологической помощи.

При этом он признал, что плановые операции во время острой фазы пандемии откладываются во времени. К примеру, областной кардиодиспансер после возвращения к обычной работе (до конца августа медучреждение работало в статусе ковидгоспиталя) сделал большое количество ранее отложенных операций.

— Надеемся, что в этом году все плановые операции нам удастся выполнить, — добавил главный кардиолог области. — Что касается плановых и хронических больных, то для них в области также организована возможность дистанционного общения с врачом.

По данным Росстата, по итогам первого полугодия 2020 года коэффициент смертности от инфаркта миокарда на 100 тысяч населения в Новосибирской области составил 38,2, за аналогичный период 2019 года — 40,4. Коэффициент смертности от ишемической болезни сердца — 436,9 и 422,9 соответственно. Общее число умерших от инфаркта миокарда, по данным на 1 июня, составило в 2020 году — 444, в 2019 — 467 человек.

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