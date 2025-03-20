Рекламодателям

ПЛП хочет взыскать с компании-подрядчика почти 34 млн рублей

  • 20/03/2025, 13:00
Автор: Оксана Мочалова
ПЛП хочет взыскать компании-подрядчика почти 34 млн рублей
Компания «СДВМ» не выполнила обязательства по нескольким договорам

Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» подала в Арбитражный суд Новосибирской области иск к ООО СДВМ» на 33,9 млн рублей. Заявление пока не принято к производству.

В пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области в ответ на запрос редакции Infopro54 ответили, что иск Управляющей компании «ПЛП» связан с неисполнением подрядчиком своих обязательств по нескольким договорам.

— Иск АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк», связан с неисполнением ООО «СДВМ» своих финансовых обязательств по нескольким договорам, включая договор на оказание услуг по обслуживанию дорожно-транспортной инфраструктуры и осуществлению технического присоединения к электрическим сетям Управляющей компании, — сообщили в Корпорации развития.

Стоит отметить, что ООО «СДВМ» в 2022 году заявляло о намерении построить общежитие гостиничного типа на 500 мест на территории ПЛП. Объем инвестиций тогда оценивался в 150 млн рублей. Запустить гостиницу планировалось в ноябре 2022 года.

— Управляющая компания выполнила все обязательства по обеспечению условий для реализации проекта на территории ПЛП, однако на сегодняшний день инвестор приостановил проект. Официальной информации о сроках реализации проекта от ООО «СДВМ» не поступало, — сообщили редакции в пресс-службе Корпорации развития.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «СДВМ» было зарегистрировано в 2019 году в Москве с уставным капиталом 30 млн рублей. Основной вид деятельности — деятельность головных офисов. Учредителями компании на тот момент в равных долях являлись Мут Йылдырым и Акчай Угур. Согласно финансовым отчетам, выручка организации в 2023 году составила 123,1 млн рублей (в 2022 году — 71,7 млн рублей), чистая прибыль — 6,2 млн рублей (в 2022 году — 10,1 млн рублей). В компании числятся 33 сотрудника. На 10 ноября 2024 года у ООО  «СДВМ» имеется задолженность по налогам на сумму 33 млн рублей. По состоянию на 5 марта найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам.

В мае 2024 года ООО «СДВМ» сменила юридический адрес на Новосибирск, а в июне Мут Йылдырым, который является генеральным директором организации, вышел из состава учредителей. Его доля перешла в уставной капитал компании. Он также является участником ООО «ТАЛОС КОНСТРАКШН» (1%), которая зарегистрирована по тому же адресу в Новосибирске, что и ООО «СДВМ». 24 января 2025 года ООО МФК «Фордевинд» (кредитор) объявило о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО «ТАЛОС КОНСТРАКШН» несостоятельным (банкротом) в связи с наличием признаков неплатежеспособности.

Ранее редакция сообщала, что инвестор из Самары построит завод металлоконструкций под Новосибирском. Производственный комплекс за полмиллиарда рублей планируют запустить в 2026 году.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

8

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : ПЛП арбитражный суд Новосибирской области


Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Константин Един, член президентского совета НП ИПБ России, член общественного совета при Минфине Новосибирской области, член общественного совета при УФНС по Новосибирской области, руководитель ЧОУ ДПО «Учебный центр технико-экономических знаний»

Константин Един: Малый бизнес скоро исчезнет из-за роста налоговой нагрузки

Предпринимателям снова приходится дробиться, чтобы выживать
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
ПЛП хочет взыскать с компании-подрядчика почти 34 млн рублей
20/03/25 13:00
Бизнес
В Новосибирске разработали средство для борьбы с раком мозга
20/03/25 12:30
Наука
«Никто вас не отмажет»: банда цыган шантажировала новосибирских пенсионеров и вымогала у них деньги
20/03/25 12:15
Общество Происшествия
Технологии искусственного интеллекта планируют внедрять в метро Новосибирска
20/03/25 11:30
Технологии
Желающих благоустроить набережную «Чемской берег» в Новосибирске не нашлось
20/03/25 11:00
Бизнес Власть Город
Двое новосибирских бойцов вернулись из плена при обмене России и Украины
20/03/25 10:30
Общество
Соцсети новосибирского ХК «Сибирь» взломали хакеры
20/03/25 10:00
Общество Право&Порядок
Новосибирским подросткам разрешат работать в выходные дни
20/03/25 9:30
Бизнес Общество
Новосибирский производитель заявил, что против него ведется информационная война
20/03/25 9:00
Бизнес Право&Порядок
В деле по игорному бизнесу в Новосибирске пока не нашли организаторов
19/03/25 19:00
Бизнес Право&Порядок
В автоподставах обвиняются 14 новосибирцев
19/03/25 18:30
Бизнес Право&Порядок Страхование
Новосибирцы получили 620 единовременных выплат на приемных детей за год
19/03/25 18:00
Общество
Неизвестные фрагменты живописи нашли реставраторы в Доме Радио в Петербурге
19/03/25 17:30
Культура
В 2025 году в Новосибирске планируют благоустроить более 10 территорий
19/03/25 17:14
Власть Город
Более половины новосибирцев обращаются к курьерам для отправки подарков
19/03/25 17:00
Бизнес Общество
Сергей Эпов назначен начальником дорожного управления мэрии Новосибирска
19/03/25 16:00
Отставки и назначения
«Гормост» подал иск к СГК почти на 50 млн рублей в Новосибирске
19/03/25 15:30
Бизнес Власть
В День воссоединения Крыма с Россией над Новосибирском взлетели 11 голубей
19/03/25 14:45
Власть
Суд арестовал технику дорожников по иску прокуратуры Новосибирска
19/03/25 14:30
Бизнес Право&Порядок
Новосибирский девелопер выходит в Иркутскую область
19/03/25 14:00
Бизнес Недвижимость
Популярное
При ДТП под Новосибирском разлилась опасная жидкость
19/03/25 16:30
В Новосибирске вновь изменили схему движения по «кольцу ада»
19/03/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как отправить стикер и не сесть в тюрьму
17/03/25 18:30
«Зимовала в камышах»: женщина-дворник выживает на улице после того, как её выгнали из подвала
17/03/25 12:30
Новосибирский эксперт рассказал, как уменьшить плату за ЖКХ
14/03/25 16:30
На Госуслугах появилась новая функция для иностранных граждан
14/03/25 11:00
Новости компаний
Энергетики провели «Неделю клиента» для предпринимателей  
19/03/25 13:24
Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в детских учреждениях Новосибирска
18/03/25 9:00
Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов на авто с пробегом
13/03/25 11:38
Новосибирские энергетики отремонтируют почти 400 трансформаторных подстанций
12/03/25 16:11
Новосибирские энергетики выявляют незаконные подвесы оптики на электросетях
6/03/25 10:55
Банк Уралсиб стал партнером чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»
6/03/25 9:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Март 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска