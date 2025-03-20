ПЛП хочет взыскать с компании-подрядчика почти 34 млн рублей

Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» подала в Арбитражный суд Новосибирской области иск к ООО СДВМ» на 33,9 млн рублей. Заявление пока не принято к производству.

В пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области в ответ на запрос редакции Infopro54 ответили, что иск Управляющей компании «ПЛП» связан с неисполнением подрядчиком своих обязательств по нескольким договорам.

— Иск АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк», связан с неисполнением ООО «СДВМ» своих финансовых обязательств по нескольким договорам, включая договор на оказание услуг по обслуживанию дорожно-транспортной инфраструктуры и осуществлению технического присоединения к электрическим сетям Управляющей компании, — сообщили в Корпорации развития.

Стоит отметить, что ООО «СДВМ» в 2022 году заявляло о намерении построить общежитие гостиничного типа на 500 мест на территории ПЛП. Объем инвестиций тогда оценивался в 150 млн рублей. Запустить гостиницу планировалось в ноябре 2022 года.

— Управляющая компания выполнила все обязательства по обеспечению условий для реализации проекта на территории ПЛП, однако на сегодняшний день инвестор приостановил проект. Официальной информации о сроках реализации проекта от ООО «СДВМ» не поступало, — сообщили редакции в пресс-службе Корпорации развития.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «СДВМ» было зарегистрировано в 2019 году в Москве с уставным капиталом 30 млн рублей. Основной вид деятельности — деятельность головных офисов. Учредителями компании на тот момент в равных долях являлись Мут Йылдырым и Акчай Угур. Согласно финансовым отчетам, выручка организации в 2023 году составила 123,1 млн рублей (в 2022 году — 71,7 млн рублей), чистая прибыль — 6,2 млн рублей (в 2022 году — 10,1 млн рублей). В компании числятся 33 сотрудника. На 10 ноября 2024 года у ООО «СДВМ» имеется задолженность по налогам на сумму 33 млн рублей. По состоянию на 5 марта найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам.

В мае 2024 года ООО «СДВМ» сменила юридический адрес на Новосибирск, а в июне Мут Йылдырым, который является генеральным директором организации, вышел из состава учредителей. Его доля перешла в уставной капитал компании. Он также является участником ООО «ТАЛОС КОНСТРАКШН» (1%), которая зарегистрирована по тому же адресу в Новосибирске, что и ООО «СДВМ». 24 января 2025 года ООО МФК «Фордевинд» (кредитор) объявило о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО «ТАЛОС КОНСТРАКШН» несостоятельным (банкротом) в связи с наличием признаков неплатежеспособности.

Ранее редакция сообщала, что инвестор из Самары построит завод металлоконструкций под Новосибирском. Производственный комплекс за полмиллиарда рублей планируют запустить в 2026 году.