В Новосибирске разработали средство для борьбы с раком мозга

В Институте цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) разработали водорастворимое средство на основе лития и гормона мелатонина. Это средство предназначено для помощи пациентам с глиобластомой — агрессивной опухолью мозга.

Новое соединение способствует снижению жизнеспособности раковых клеток, не причиняя вреда здоровым.

— Настоящим изобретением для воздействия на глиому предлагается водная композиция, содержащая четырехводный лимоннокислый литий (лития цитрат), который значительно превышает по безопасности хлорид лития, в сочетании с гормоном эпифиза — мелатонином, — говорится в патенте.

Мультиформная глиобластома (МГБ) — это одна из самых распространенных злокачественных опухолей головного мозга. Обычно для её лечения применяют хирургическое вмешательство, облучение и химиотерапию. Однако прогноз при этом заболевании неутешителен, и выживаемость пациентов составляет лишь 6-12 месяцев.

Одной из причин устойчивости МГБ к традиционным методам лечения является наличие опухолевых стволовых клеток (ОСК), которые обладают способностью к самообновлению. Для борьбы с этими клетками используют соединение хлорида лития, но это вещество само по себе очень токсично для здоровых клеток.

Мелатонин — это важнейший гормон эпифиза, который регулирует циркадный ритм организма. Он обладает антиоксидантными свойствами и вырабатывается преимущественно в ночное время, уточняется в документе.

В сочетании с литием мелатонин способен снижать жизнеспособность опухолевых клеток, не нанося вред здоровым. Ученые проверили эффективность этого раствора экспериментально, используя культуру клеток. В результате они установили, что гибель раковых клеток составляет от 60% до 80%.

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