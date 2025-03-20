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Сезонный рост цен на картофель зафиксировали в Новосибирске

  • 20/03/2025, 13:30
Автор: Артем Рязанов
Сезонный рост цен на картофель наступил в Новосибирске
На прилавках почти не осталось продукции, выращенной местными производителями

В марте в Новосибирске начался рост цен на картофель. В большинстве магазинов стоимость одного килограмма этого продукта превысила 60 рублей, говорится в статистике, которую приводит Минпромторг области.  В некоторых торговых сетях  уже можно увидеть цены в 70 и даже 80 рублей за килограмм.

Впрочем, для новосибирцев весенний рост цен на картофель — это обычное дело. Регион не может полностью обеспечить себя овощами, выращенными в открытом грунте.

Обычно картофель, выращенный на местных полях, заканчивается к маю. В этом году он закончился раньше, так как урожай 2024 года был низкого качества. Аграрии и продавцы в магазинах еще осенью предупреждали, что храниться он будет плохо. Теперь в магазинах и на рынках до нового урожая будет в основном продаваться привозной картофель.

— В Новосибирской области своя картошка уже почти закончилась. У местных производителей практически ничего не осталось в хранилищах. Потому что, во-первых, урожай был не самый лучший, а во-вторых, осень была дождливая и это повлияло на условия хранения. Все старались побыстрее продать еще осенью, чтобы уменьшить возможные потери, — сообщил BFM-Новосибирск директор овощеводческого хозяйства «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов

По его словам, именно поэтому сейчас будет много привозной продукции, а она всегда дороже местной. Он отмечает, что цены могут вырасти до 65-70 рублей. В конце мая возможно некоторое снижение, так как на рынок начнет поступать свежий картофель из Средней Азии. Однако более значительное падение цен ожидается только в августе, когда сибирские производители получат новый урожай.

Напомним, что по итогам 2024 года в Новосибирской области картофель оказался лидером по темпам роста цен. За год его стоимость увеличилась на 106%. В январе — марте прошлого года один килограмм картофеля стоил около 25 рублей. Однако уже в июне его цена достигла более 50 рублей. Даже осенью, когда появился новый урожай, рынок так и не вернулся к ценам начала года.

Ранее редакция сообщала о том, что цена на хлеб в Новосибирске вырастет уже в марте. Хлебопекарные предприятия называют причиной роста отпускных цен удорожание всех составляющих производства.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Общество Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : рост цен картофель


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