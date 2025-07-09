Тысячи новосибирцев выступили за заморозку тарифов ЖКХ

В Новосибирске, на площади Маркса, прошёл согласованный пикет против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Его инициаторами выступили депутаты Заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев и Яков Новоселов, а также руководитель регионального отделения ЛКСМ РФ Виталий Саликов.

— Требование национализации ЖКХ стало частью Народного референдума, собрано уже порядка 60 тысяч подписей жителей Новосибирской области и 97% участников Народного референдума сказало национализации — «Да!», — отметил депутат Законодательного собрания Роман Яковлев.

Депутат регионального парламента Яков Новосёлов отмечает, что тема роста тарифов ЖКХ является федеральной проблемой и основной причиной сложившейся ситуации, по его мнению, является коммерциализацией отрасли.

Напомним, с 1 июля в регионе прошло очередное повышение тарифов ЖКХ в регионе. Согласно постановлению губернатора, тарифы в регионе выросли на 11,9-13,5%, тогда как в течение последних 9 лет их рост в среднем не превышал 6%.

В Новосибирске холодное водоснабжение, водоотведение и газоснабжение подорожают не более чем на 11,9%, горячая вода — на 12,1%, электроэнергия и отопление — на 12,6%, вывоз мусора — на 5,7%.