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По факту гибели крановщицы на стройке в ЖК Европейский берег возбуждено уголовное дело

  • 15/06/2023, 11:35
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По факту гибели крановщицы на стройке в ЖК Европейский берег возбуждено уголовное дело
А главный врач станции скорой помощи Новосибирска опроверг информацию о задержке приезда скорой на место происшествия.

Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины при падении крана, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В настоящее время на месте работает следователь. Изымается необходимая документация, отражающая порядок эксплуатации строительной техники. Расследование продолжается, — уточнили в СК.

Главный врач станции скорой помощи Александр Балабушевич в телеграм-канале прокомментировал информацию в СМИ о якобы 35-минутном ожидании скорой помощи на месте падения строительного крана.

— Вызов на улицу Заровного поступил в 09:12, в 09:30 бригада была на месте. Норматив времени доезда скорой помощи на экстренные поводы, когда существует угроза жизни, – 20 минут, — отметил Балабушевич. — Хочу напомнить, что каждый этап – от звонка по номеру 103 до момента прибытия машины на вызов – фиксируется в системе. Вместо того, чтобы ссылаться на «очевидцев» и публиковать непроверенную информацию о том, как медленно и плохо работает служба скорой помощи, журналисты могут без проблем узнать точные данные.

Напомним, сегодня утром на стройке микрорайона «Европейский берег» ГК «Брусника» по ул. Заровного обрушился подъёмный кран. Находящаяся в его кабине крановщица в результате полученных травм погибла на месте, спустя полчаса её тело забрали медработники. Из-за падения крана также получили повреждения около 10 машин. На месте происшествия работает прокуратура.

Ранее редакция сообщала, что в конце мая на территории микрорайона «Европейский берег» произошёл ещё один инцидент  загорелась крыша строящегося здания.

Фото пресс-службы прокуратуры Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Несчастный случай на производстве ЖК Европейский берег ГК Брусника


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