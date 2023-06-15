По факту гибели крановщицы на стройке в ЖК Европейский берег возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины при падении крана, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В настоящее время на месте работает следователь. Изымается необходимая документация, отражающая порядок эксплуатации строительной техники. Расследование продолжается, — уточнили в СК.

Главный врач станции скорой помощи Александр Балабушевич в телеграм-канале прокомментировал информацию в СМИ о якобы 35-минутном ожидании скорой помощи на месте падения строительного крана.

— Вызов на улицу Заровного поступил в 09:12, в 09:30 бригада была на месте. Норматив времени доезда скорой помощи на экстренные поводы, когда существует угроза жизни, – 20 минут, — отметил Балабушевич. — Хочу напомнить, что каждый этап – от звонка по номеру 103 до момента прибытия машины на вызов – фиксируется в системе. Вместо того, чтобы ссылаться на «очевидцев» и публиковать непроверенную информацию о том, как медленно и плохо работает служба скорой помощи, журналисты могут без проблем узнать точные данные.

Напомним, сегодня утром на стройке микрорайона «Европейский берег» ГК «Брусника» по ул. Заровного обрушился подъёмный кран. Находящаяся в его кабине крановщица в результате полученных травм погибла на месте, спустя полчаса её тело забрали медработники. Из-за падения крана также получили повреждения около 10 машин. На месте происшествия работает прокуратура.

Ранее редакция сообщала, что в конце мая на территории микрорайона «Европейский берег» произошёл ещё один инцидент — загорелась крыша строящегося здания.