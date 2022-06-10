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По каким специальностям вузы в этом году увеличили набор на бюджет

  • 10/06/2022, 16:10
Автор:
новости Новосибирска
И какие новые направления планируют развивать.

— Общие цифры набора в вузы Новосибирска в этом году, с учетом магистратуры, аспирантуры и т.д. — 15881 человек (369 к 2021 году). В лидерах по приросту бюджетных мест такие направления, как математика и механика, компьютерные и информационные науки, электроника, радиотехника и системы связи, промышленная экология, кораблестроение и водный транспорт, педиатрия, — перечислила в ходе пресс-конференции заместитель министра образования Новосибирской области Мария Жифярова.

Она также рассказала, какие вузы Новосибирска открывают новые направления и специальности:

Сибирский институт управления, филиал РАНХИГС запускает бакалавриат по межкультурным коммуникациям, специалитет по таможенному делу, по экономике — «Управление государственными и муниципальными финансами», а также две магистратуры: по программе «Публичная политика в государственном и муниципальном управлении» и по международным отношениям.

— Сибирский госуниверситет водного транспорта открывает новое направление бакалавриата: «Водные пути, порты и ГТС» (инженерно-экономическое обеспечение водного транспорта).

— В Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете стартует магистратура «Техносферная безопасность» — управление экологической и промышленной безопасностью, охрана труда.

В Новосибирском государственном аграрном университете появится магистратура по юриспруденции.

Сибирский госуниверситет геосистем и технологий открывает магистратуру по техносферной безопасности и управлению технологическими процессами в сфере обращения с отходами на объекте экологии.

Новосибирский госуниверситет архитектуры, дизайна и искусств открывает направление по охране объектов культурного и природного наследия, а также программу специалитета по живописи.

— Техносферная безопасность — это то направление, которое в вузах России сейчас активно набирает обороты с точки зрения увеличения контрольной цифры приема, — подчеркнула Мария Жифярова.

Напомним, прием на обучение в бакалавриат и специалитет на бюджетные места в новосибирских вузах стартует 20 июня. Завершится 9 августа. 27 июля конкурсные списки на бюджетные места будут обновляться в последний раз. 28 июля завершается прием согласий о приоритетном зачислении, 30 июля вузы выпускают приказ по этой категории абитуриентов. Для общего потока день завершения приема согласий на основное зачисление — 3 августа. После зачисления абитуриент не сможет отозвать оригиналы документов. Если в вузе останутся незаполненные бюджетные места, то он проводит дополнительное зачисление на основании конкурсных списков. В 2022 году абитуриент может подать документы в 5 вузов и в каждом выбрать от 2 до 10 направлений.

К трендам вступительной кампании 2022 года спикер областного Минобра также отнесла появление квоты на поступление абитуриентов из ЛНР и ДНР, а также детей военнослужащих, которые участвуют в спецоперации России на Украине или погибли в ходе ее проведения. На специфику приема в регионе также оказали влияние проекты Мегасайенс, для реализации которых нужны профильные кадры. В частности, речь идет об источнике синхротронного излучения, что сейчас возводится в Кольцово, и о других проектах, реализуемых в институтах СО РАН.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске начнут готовить 3D-аниматоров и звукорежиссеров. 

Фото Министерства образования Новосибирской области

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Рубрики : Власть Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : технологии общество образование наука


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