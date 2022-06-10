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Япония запретила экспорт в Россию еще одной категории товаров, а канадская полиция озвучила общую сумму замороженных российских активов с начала спецоперации на Украине

  • 10/06/2022, 17:25
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Япония запретила экспорт в Россию еще одной категории товаров, а канадская полиция озвучила общую сумму замороженных российских активов с начала спецоперации на Украине
Новые санкции. Дайджест за 10 июня.

Япония в рамках нового пакета санкций с 17 июня запретит экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуду.

— В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники, — сказал он.

Согласно опубликованному на сайте ведомства документу, в перечень запрещенной к вывозу в Россию продукции также вошли некоторые виды древесины, включая декоративный шпон, комплектующие и запчасти для станков, стальные резервуары, парогенераторы, газовые генераторы. Кроме того, в список попали насосы, турбины, оборудование для печати, такое как МФУ, ткацкие станки, ускорители заряженных частиц, измерительные и испытательные приборы, промышленные роботы и т. д.

Ранее Япония ввела новые санкции в отношении России. Сообщалось, что Япония расширит запрет на экспорт товаров в Россию из-за ситуации вокруг Украины, «способствующих укреплению промышленной инфраструктуры».

Также Япония запретила экспорт в Россию 14 категорий высокотехнологичных товаров. В перечень попали в том числе вантовые компьютеры, 3D-принтеры, электронные микроскопы.

К ввозу на территорию России также запрещается оборудование для нефтепереработки, производства водородного топлива, органических полевых транзисторов, органических солнечных батарей и возобновляемых видов энергии.

Канадская полиция заморозила российские активы на $123,031 млн в период с 24 февраля по 7 июня 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канадской полиции.

Оттава с конца февраля вводит экономические санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине. В последний раз Канада объявила об экономических рестрикциях 8 июня. Тогда был опубликован список из 28 видов деятельности, связанных с нефтегазовой и химической промышленностью РФ, которые подпали под санкции. В частности, они касаются строительства и различного рода перевозок, компьютерных, бухгалтерских, консалтинговых, инженерных и других услуг. Отмечалось, что канадским гражданам и компаниям запрещено вести какие-либо дела с представителями российских нефтяной, газовой, химической и горнодобывающей отраслей промышленности, в том числе это касается добычи угля и металлических руд.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Западные государства в ответ на это ввели персональные и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. Многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.

Фото: pixabay.com —  DavidRockDesign

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции активы


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