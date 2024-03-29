По концессиям в ЖКХ идет подмена понятий, заявил депутат Госдумы Александр Аксёненко

Госдума поручила Счетной палате провести аудит концессионных соглашений в сфере ЖКХ. Об этом сообщил зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Аксененко. На сегодняшний день в стране заключены 2,5 тысячи таких соглашений.

— По основной массе действующих соглашений идёт подмена понятий. Концессии – это все же не просто аренда, к примеру, муниципальных сетей, а соглашение с инвестиционной составляющей, — отметил он.

Он подчеркнул, что «к масштабу вложений концессионеров в теплосети и другие объекты ЖКХ по России повсеместно возникают вопросы».

Депутат уверен, что необходимо усилить контроль над сетевым хозяйством, временно оказавшимся в руках концессионеров. На основе полученной информации он предлагает сформировать верифицированную базу данных о состоянии сетевого хозяйства.

—Минстрой РФ пытается побудить регионы вносить в систему мониторинга инцидентов ЖКХ все аварийные случаи. Однако опыт зимы 2023-2024 годов с её масштабными авариями в ряде городов России, свидетельствует о том, что не все чиновники подходят к этому распоряжению добросовестно, — констатировал Аксененко.

В Новосибирской области концессионные соглашения неоднократно обсуждались на разных уровнях. В рамках ГЧП (концессий) в регионе строятся четвертый мост через Обь, семь поликлиник, шесть школ и другие объекты. Не начато строительство и мусороперерабатывающих комплексов, которые тоже запланированы к строительству по концессии.

Ранее редакция сообщала, что суд отказал «Экологии-Новосибирск» в компенсации за расторжение концессии.