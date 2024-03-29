Работник СТО попался полицейским на угнанной у владельца Mazda-3 в Новосибирске

В суде рассмотрят дело 32-летнего жителя Новосибирска, который угнал с СТО автомобиль клиента.

Инцидент произошел в Центральном районе 19 января 2024 года. Сотрудники ДПС остановили автомобиль Mazda-3, водитель которой не смог предъявить документы. Мужчина признался полицейским, что он работник автомобильной мастерской и не является хозяином машины. Он взял оставленный клиентом на СТО для ремонта хэтчбек, чтобы покататься по городу.

Так любитель быстрой езды на чужих «тачках» стал фигурантом уголовного дела.

— Ему предъявлено обвинение в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу, — сообщила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что 17-летняя жительница Новосибирска тайком взяла у приятеля Mersedes Benz и разбила его, попав в ДТП.