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Работник СТО попался полицейским на угнанной у владельца Mazda-3 в Новосибирске

  • 29/03/2024, 13:07
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Работник СТО попался полицейским на угнанной у владельца Mazda-3 в Новосибирске
Покатушки на чужой «ласточке» привели сибиряка на скамью подсудимых.

В суде рассмотрят дело 32-летнего жителя Новосибирска, который угнал с СТО автомобиль клиента.

Инцидент произошел в Центральном районе  19 января 2024 года.  Сотрудники ДПС остановили автомобиль Mazda-3, водитель которой не смог предъявить документы. Мужчина признался полицейским, что он работник автомобильной мастерской и не является хозяином машины. Он взял оставленный клиентом на СТО для ремонта хэтчбек, чтобы покататься по городу.

Так любитель быстрой езды на чужих «тачках» стал фигурантом уголовного дела.

— Ему предъявлено обвинение в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу, — сообщила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что 17-летняя жительница Новосибирска тайком взяла у приятеля Mersedes Benz и разбила его, попав в ДТП.

Источник фото: прокуратура Новосибирской области.

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Рубрики : Транспорт Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : угон уголовное дело СТО прокуратура


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