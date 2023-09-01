Проезд в транспорте Новосибирска станет дешевле с 1 сентября 2023 г.

С 1 сентября общественный транспорт в Новосибирске может стать дешевле для обладателей карты «МИР». Карта должна быть загружена в смартфон, который поддерживает NFC-функцию. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса области.

Скидка составит 8 рублей.

— Для оплаты проезда смартфоном достаточно просто приложить устройство к терминалу оплаты в транспорте. Скидка применится автоматически, — отметила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Напомним, что скидку на проезд в электричках получат школьники и студенты Новосибирской области. Льготы будут действовать до 15 июня 2024 года.

Чтобы получить скидку школьникам нужно предоставить справку учащегося с печатью, а студентам — студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр предложил отправить новосибирцев на удаленку из-за строительства моста.