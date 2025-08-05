По поручению губернатора в НСО построят порядка 30 новых соцобъектов

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов на пресс-конференции 5 августа рассказал о перспективах жилищного строительства, использовании механизма комплексного развития территорий (КРТ), решении проблемы обманутых дольщиков и возведении объектов социальной инфраструктуры.

— Жилищная сфера демонстрирует устойчивые показатели, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране. Это стало возможным благодаря достижениям предыдущих лет и накопленным ресурсам. С начала года введено 1,305 млн кв. метров жилья, а плановый показатель на 2025 год составляет 2,154 млн кв. метров. Для достижения этой цели в регионе создан значительный задел в виде действующих разрешений на строительство, что позволяет уверенно говорить о выполнении поставленной задачи, — подчеркнул Дмитрий Богомолов, отметив, что всё жилищное строительство в Новосибирске осуществляется с применением механизма КРТ.

В настоящее время в Новосибирской области определено 43 территории, предназначенные для КРТ, общей площадью 787,31 га. В стадии реализации находится 34 проекта КРТ, крупнейшие из которых реализуются региональным правительством через оператора АО «АРЖС», в частности, КРТ микрорайона «Клюквенный» и территории «СмартСити-Новосибирск».

По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова активно ведется создание социальной инфраструктуры. В 2025 году запланирован ввод в эксплуатацию около 29 объектов, среди которых школы, дома культуры и медицинские комплексы. Кроме того, планируется построить 17 домов специализированного жилого фонда, предназначенных для детей-сирот и работников бюджетной сферы в качестве служебного жилья.

Глава региона поручил министру строительства Дмитрию Богомолову подготовить обращение в федеральное министерство по вопросу избыточных требований при строительстве служебного жилья. Андрей Травников подчеркнул, что Правительство Новосибирской области успешно реализует программу строительства служебного жилья для бюджетников, что оказывает положительное влияние на социальную сферу: в местные села приезжают работать молодые специалисты, в том числе из других регионов России, что способствует решению кадровых вопросов.