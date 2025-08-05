Выдача новых разрешений на строительство в Новосибирской области упала в два раза

В 2023 году в Новосибирской области было введено в эксплуатацию 3,6 млн кв метров жилья, в 2024 — 3,2 млн. Прогноз на 2025 год — 2,2 млн кв м, сообщил на пресс-конференции министр строительства региона Дмитрий Богомолов.

— Мы фиксируем, что выдача разрешений на строительство упала более чем в два раза. Это означает, что в 2027 году в эксплуатацию будет вводиться меньше жилья, — констатировал чиновник.

При этом, по его словам, при снижении ставки по ипотеке власти региона не ожидают ажиотажный спрос, так как на рынке региона накоплен большой пул непроданных квартир.

Напомним, на конец июня в Новосибирске на рынке новостроек было более 76 тысяч непроданных квартир. Еще около 20 тысяч объектов находились у инвесторов.

— Для сравнения, в месяц с учетом ДКП сейчас продается 1700 квартир. Для продажи всех квартир уже построенных при существующем спросе застройщикам необходимо 45 месяцев, без учета вывода на рынок инвестиционных лотов, — отмечал аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

Богомолов прокомментировал еще оду тему, волнующую потенциальных покупателей нового жилья.

— Сейчас у нас в реестре долгостроев два объекта. По ним приняты решения, определены источники финансирования. С начала года 537 граждан уже получили квартиры. Надеемся, что до конца 2025 года мы получим в реестре цифру 0, — заявил он.

Министр также заверил, что в регионе не ожидается появление новых долгостроев.

— Мы не фиксируем сложности у застройщиков с получением проектного финансирования. Внимательно наблюдаем за ситуацией и каждым проектом, чтобы не допустить появления новых обманутых дольщиков. Нам хватило с ними работы. Пока нет предпосылок, что появятся новые долгострои, — отметил Богомолов.

При этом он признал, что в городе есть объекты, которые не входят в реестр, но фактически являются долгостроями, покупатели квартир в которых годами не могут получить жилье.

— Например, у ГК «Дискус» в строительстве находится 10 домов. Уверен, что все они будут достроены. За последние два года в эксплуатацию введено более 50 домов компании. По таким объектам как Pool House, который является объектом административного назначения (апартаменты) федеральное и региональное законодательство не позволяет применить меры поддержки. Но граждане должны были это понимать, когда на свой страх и риск принимали решение о покупке. Но этим людям мы тоже оказываем поддержку, в том числе в судах, — отметил чиновник.

По данным Минстроя, с начала 2025 года в Новосибирской области сдано 1,3 млн кв метров жилья. 60% приходится на ИЖМ, 40% — на многоквартирные дома.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске квартиры в новостройках почти на 23% дороже вторички.