Инцидентом с домогательствами мигранта к детям в Новосибирске занялся Следком

После огласки в СМИ истории с нападением мигранта на 14-летнюю девочку в ЖК «Матрёшкин двор» глава СКР поручил новосибирским следователям возбудить уголовное дело.

— В соцмедиа сообщается, что в Новосибирске приезжие, преимущественно из Средней Азии, пристают к малолетним во дворе жилого комплекса. Отмечается, что один из них проследовал за 14-летней девочкой в подъезд, где попытался сорвать с нее одежду, однако ему помешала женщина, вышедшая из одной из квартир, — говорится в сообщении Следственного комитета по региону.

Напомним, инцидент произошёл на улице Петухова 1 августа. Подкараулив 14-летнюю школьницу, мигрант забежал за ней в подъезд, зажал её в тупике лестничной площадки и пытался изнасиловать. От трагического исхода ребёнка спасла случайно зашедшая в подъезд соседка. Мужчина отвлёкся, что позволило девочке вырваться и убежать от педофила.

Мама пострадавшей школьницы обратилась в полицию и в «Русскую Общину». Правоохранители вместе с активистами наведались в «логово» извращенца, однако, не застали его дома. Зато нежданных гостей встретили четверо его товарищей. Оказалось, что мигранты проживали в квартире без ведома хозяина жилища.

Сейчас СК проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Покушение на иные действия сексуального характера». Расследование находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

Ранее жители жители посёлка в Новосибирской области едва не устроили самосуд над мигрантом-насильником, жертвой которого стала 17-летняя девушка.