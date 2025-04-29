По поручению мэра подрядчики устранят дефекты на отремонтированных дорогах

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» была проведена проверка состояния более сотни дорожных участков, обновленных ранее. Подрядные организации незамедлительно приступили к устранению обнаруженных недостатков.

Как отметил мэр Максим Кудрявцев, прошедший год был ознаменован успешным завершением проекта «Безопасные качественные дороги». В течение сезона было модернизировано 14 объектов, общей протяженностью 19 километров. В целом, благодаря нацпроекту, более ста участков дорог Новосибирска приведены в соответствие с нормативами. По результатам инспекции, проведенной по поручению главы города, подрядчики займутся исправлением выявленных дефектов.

В апреле было проинспектировано 106 объектов, подвергшихся капитальному ремонту в рамках вышеупомянутого нацпроекта. Обнаружено 346 дефектов, из которых 192 будут устранены подрядчиками в рамках гарантийных обязательств, а оставшиеся 154 – силами эксплуатирующих организаций. Первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев сообщил на оперативном совещании, что все гарантийные работы планируется завершить до 1 июля. В настоящее время подрядчики уже занимаются устранением дефектов на улицах Хилокской, Волочаевской, Кедровой и Бердском шоссе. На участках, реконструированных по нацпроекту в прошлом году, ведется нанесение дорожной разметки.

Планируется, что до конца мая будет завершено обследование еще 206 дорожных объектов, отремонтированных по муниципальной программе. По словам Иосифа Кодалаева, устранение дефектов в рамках гарантийного ремонта на этих участках должно быть завершено до 1 июля. Таким образом, к началу июля планируется исправить все недостатки на проверенных дорожных объектах, находящихся на гарантии.

Под особым контролем находится участок на улице Выборной, отремонтированный в прошлом году. По информации начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александра Стефанова, подрядная организация приступила к работе 24 апреля, однако из-за промерзшего грунта смогла восстановить благоустройство лишь временно. Полное восстановление запланировано до 6 мая.

Кроме того, в Новосибирске продолжаются работы по восстановлению благоустройства после разрытий, связанных с ремонтом подземных коммуникаций. Александр Стефанов отметил, что в 2025 году ресурсоснабжающие организации выполнили работы на 801 объекте, полностью восстановив благоустройство на 39 объектах, а на 762 работы еще ведутся. В центре города, на таких улицах, как Семьи Шамшиных, полное восстановление благоустройства ожидается до 7 мая.