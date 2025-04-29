В преддверии Дня Победы губернатор вручил сибирякам высокие награды

29 апреля в Правительстве Новосибирской области состоялась торжественная церемония награждения, где 73 жителям региона были вручены государственные и региональные знаки отличия. Среди наград – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Луки Крымского, знак «За наставничество», а также Почётные грамоты и благодарности от Президента РФ. Кроме того, были вручены знаки отличия «За материнскую доблесть», «Будущее Новосибирской области» и «За милосердие и благотворительность».

В преддверии майских праздников – Дня Весны и Труда и Дня Победы – губернатор Андрей Травников выразил признательность участникам церемонии за их вклад в развитие Новосибирской области и за поддержку специальной военной операции.

— Мы помним подвиги наших предков, победивших в Великой Отечественной войне. Наше поколение также пишет историю, полную достойных поступков. Это люди, верные духовным ценностям и традициям, помогавшие врачам и пожилым людям в период пандемии, работающие сверхурочно и оказывающие помощь Донбассу, — отметил глава региона. Он подчеркнул, что многие новосибирцы, выдвинутые трудовыми коллективами, заслуженно отмечены высокими государственными наградами.

Орден «За заслуги в культуре и искусстве» был вручен Анастасии Заволокиной, директору ООО Российский центр «Играй, гармонь». Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за поддержку военнослужащих и их семей, а также за организацию мастерских по пошиву одежды и сбору помощи для воинов.

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» присвоено Сергею Герасимову, старшему тренеру-преподавателю НГТУ, который почти 45 лет занимается воспитанием студентов и развитием спорта.

Важно, чтобы жители региона знали о героях труда Новосибирской области. В рамках проекта «Герои труда» новосибирцы ежедневно узнают о достижениях своих земляков, вносящих вклад в развитие области.