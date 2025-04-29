Изучение взрывов поможет предотвратить ЧП в авиации и промышленности России

В составе СКИФа под Новосибирском в рамках экспериментальной станции «Быстропротекающие процессы» будет построен специальный корпус по изучению взрывов. Директор филиала Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Эдуард Прууэл на пресс-конференции рассказал о ключевых задачах этого проекта.

— Взрыв, удар очень близки к поведению напряженных конструкций. В авиации есть многие элементы, которые находятся в состоянии напряжения и есть ситуации, когда этот не ресурс работает. Например, в турбину компрессора попадает какой-то элемент. Возникает вопрос: он разрушится до конца или самолет сможет аварийно приземлиться? Эту задачу планируется решать на площадке корпуса, — пояснил Прууэл.

Много вопросов, связанных с материаловедением, также возникает в промышленности.

— В эту нишу мы потихонечку заходим, и планируем исследовать эти задачи, — подчеркнул ученый.

Научный руководитель Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, академик РАН Василий Фомин добавил, что недавно прошло большое совещание специалистов по оборонной тематике, где обсуждались вопросы так называемой спецхимии: разработке и изготовление высокоэнергетических материалов. Практически все работы, которые докладывались, были инициированы в СО РАН. Это ракеты известные, как «Булава», «Тополь», «Искандер», которые заправляются топливом, разработанным специалистами Сибирского отделения. Он также привел пример использования технологии взрывов в промышленности.

— «Новосибирский стрелочный завод» изготавливает стрелки для перевода трамваев, поездов и активно применяет сварку взрывом. Не исключаю, что это единственный завод в России, который при таком производстве использует эту технологию, — добавил ученый.

Напомним, специальная стальная камера для изучения взрывов была разработана сотрудниками конструкторско-технологического филиала Института гидродинамики им.М.А.Лаврентьева СО РАН при участии специалистов ООО Научно-производственного предприятия «Сибэлектротерм» (якорный резидент промплощадки ОАО «Сибэлектротерм», находящейся под управлением АО «РИД Групп – Новосибирск», актив РАТМ Холдинга). По информации ЦКП СКИФ, камера способна выдержать взрыв мощностью 2 килограмма в тротиловом эквиваленте. Это довольно внушительная сила, которая может быть достаточной для того, чтобы разрушить грузовой автомобиль. Синхротронные исследования взрыва такой мощности в мире никогда не проводились, отмечали в ЦКП.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске хотят построить еще один коллайдер за 23 млрд рублей. Его планируют разместить на территории Института ядерной физики СО РАН.