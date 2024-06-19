По прозвищу Годзилла: ГБР задержала грабителя, трижды обнесшего магазин в Новосибирске

В Новосибирске бойцы ГБР задержали пьяного мужчину, который трижды ограбил один и тот же магазин.

ЧП произошло в Дзержинском районе города 18 июня. На пульт дежурного агентства безопасности поступил сигнал тревоги из магазина на улице Авиастроителей. Прибывшим на место сотрудникам ГБР продавец пожаловалась на двух пьяных мужчин, которые ограбили ее уже в третий раз за день. И если днем они выносили что-то по мелочи, то к вечеру обнаглели и прихватили «на халяву» несколько банок пива.

— Покупатели, ставшие очевидцами дерзкого преступления, хотели помочь продавцу и остановить наглецов. Однако парочка оказалась сильнее — они набросились на посетителей и избили их. После потасовки жулики созвонились с кем-то по телефону и попросили подъехать на подмогу, — рассказали в АБ «Гвардия».

На разборки приехали представители армянской диаспоры, которых вызвали грабители, и полицейские, которых вызвали свидетели избиения.

Почуяв неладное, любители халявы прыгнули в припаркованную рядом Mazda и дали по газам.

В погоню бросились бойцы ГБР, экипаж ППС и сотрудники ДПС.

Врезавшуюся в гараж иномарку гвардейцы обнаружили на улице Лазарева. А через несколько минут в одном из заброшенных гаражей нашлись и сами беглецы. Обоих доставили в отдел полиции

— По неподтвержденной пока информации, возможно, эти же двое вчера днём отобрали у незнакомой девушки мобильный телефон, а задержанный гвардейцами нерусский мужчина по прозвищу Годзилла ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хищения, — добавили в «Гвардии».

Ранее редакция сообщала о том, что бойцы ГБР встретили в одной из цветочных клумб Новосибирска человека-червяка.