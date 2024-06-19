Врачи спасли от рака кишечника мужчину с больным сердцем в Новосибирске

В Новосибирске врачи спасли жизнь жителю Алтая. По сообщению Центра Мешалкина, у пациента был рак прямой кишки с неоперабельной опухолью, которая вызывала кишечную непроходимость.
Всю жизнь мужчина работал председателем совхоза и управлял селом в Алтайском крае. Напряжённая работа привела к проблемам со здоровьем. Его отправили в Новосибирск для решения проблемы.
— В первую очередь было принято решение выполнить коронарошунтографию. Шунт, установленный пациенту почти 20 лет назад, работал лишь наполовину, — отметила Альфия Войцицкая, врач-онколог.
Затем мужчине назначили химиотерапию. Опухоль удалось уменьшить, и это позволило произвести резекцию прямой кишки и восстановить функциональность желудочно-кишечного тракта.
Сейчас мужчину выписали из клиники в стабильном состоянии.
Стоит отметить, что в его анамнезе — три инфаркта, инсульт и операция на сердце, а также ДТП, после которого он передвигался на костылях.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске врачи спасли женщину-стилиста с 10-летней опухолью головного мозга.
Источник фото: НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России, автор: пресс-служба.
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