Врачи спасли от рака кишечника мужчину с больным сердцем в Новосибирске

В Новосибирске врачи спасли жизнь жителю Алтая. По сообщению Центра Мешалкина, у пациента был рак прямой кишки с неоперабельной опухолью, которая вызывала кишечную непроходимость.

Всю жизнь мужчина работал председателем совхоза и управлял селом в Алтайском крае. Напряжённая работа привела к проблемам со здоровьем. Его отправили в Новосибирск для решения проблемы.

— В первую очередь было принято решение выполнить коронарошунтографию. Шунт, установленный пациенту почти 20 лет назад, работал лишь наполовину, — отметила Альфия Войцицкая, врач-онколог.

Затем мужчине назначили химиотерапию. Опухоль удалось уменьшить, и это позволило произвести резекцию прямой кишки и восстановить функциональность желудочно-кишечного тракта.

Сейчас мужчину выписали из клиники в стабильном состоянии.

Стоит отметить, что в его анамнезе — три инфаркта, инсульт и операция на сердце, а также ДТП, после которого он передвигался на костылях.

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