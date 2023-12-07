Прокуратура проверила качество уборки дорог в Новосибирске

Прокуратура выявила нарушения при организации работ по очистке дорог и улиц от снега и наледи. Рейды проходили в нескольких районах и в каждом нашлись недочеты.

― По результатам проверки обнаружены участки дорог с ненадлежащим содержанием в зимний период. Руководителям учреждений и предприятий, ответственным за содержание, прокуроры внесли 38 представлений, возбудили 3 дела об административных правонарушениях, объявили 2 предостережения, ― сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Дорожники постарались незамедлительно устранить свои недоработки. Ведомство продолжит контролировать ситуацию и проведет дополнительные проверки.

Ранее редакция писала, что в Новосибирске за сутки выпала месячная норма осадков.