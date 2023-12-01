Конкурсный управляющий Клиники НИИТО подал заявление на возмещение убытков

Конкурсный управляющий АНО «Клиника Новосибирский НИИТО» Мария Емельянова подала в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о взыскании с ФГБУ «ННИИТО Им. Я.Л. Цивьяна» в пользу АНО «Клиника ННИИТО» убытков в размере 29 957 400 рублей. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

— Установить основания для привлечения ФГБУ «ННИИТО ИМ. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков в пользу АНО «КЛИНИКА НИИТО», — говорится в сообщении.

Напомним, АНО «Клиника ННИИТО» была создана в 2000 году по инициативе руководства ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. Сегодня институт по-прежнему является учредителем клиники, однако организации являются разными юридическими лицами, они ведут медицинскую деятельность и финансируются независимо друг от друга.

В мае 2023 года по инициативе ООО «Медицинский интегратор» в клинике введена процедура конкурсного производства. Обязанности конкурсного управляющего были временно возложены на Татьяну Болотову. Она держала курс на прекращение хозяйственной деятельности АНО, сотрудники АНО были уведомлены о предстоящем увольнении.

В июне суд назначил конкурсным управляющим Клиникой арбитражного управляющего Марию Емельянову. После оценки текущего состояния медицинского учреждения она вынесла решение о том, что клиника ННИИТО должна продолжить оказывать медицинские услуги.

В настоящее время в арбитражном суде находятся две жалобы от кредиторов ООО «Медицинский интегратор» и ООО «СМП Имплант» на конкурсного управляющего АНО «Клиника ННИИТО» Марию Емельянову.

В частности, представитель «Медицинского интегратора» жалуется, что кредиторов не уведомляют о ходе дел. ООО «СМП Имплант» тоже высказывает претензии к конкурсной управляющей.

— Просит признать ненадлежащими исполнение обязанностей конкурсного управляющего АНО «Клиника ННИИТО» Емельяновой М.А. выразившиеся несвоевременной подаче заявления об увеличении оплаты расходов на привлечение специалистов в рамках процедуры банкротства АНО «Клиника ННИИТО». Признать ненадлежащим исполнение обязанностей конкурсного управляющего АНО «Клиника ННИИТО» Емельяновой М.А., выразившееся в необоснованном привлечении для обеспечения своей деятельности ООО «АВАНПОСТ Правовой Консалтинг» и заключения договора от 13.06.2023 № 26/АПК (до завершения процедуры конкурсного производства) на оказание помощи комплексного характера, — говорится в заявлении арбитражного суда.

— Ведется работа что-то получить с института. Мы постараемся этого не допустить. Повторного ущерба я не допущу, — подчеркнул он.— Наше отношение всегда было одно — нужно удовлетворить требования кредиторов при проведении банкротства этой клиники, к которой мы так или иначе имеем отношение и удовлетворение требование сотрудников,

Директор ФГБУ ННИИТО Андрей Корыткин 28 ноября на пресс-конференции ТАСС раскритиковал подход конкурсного управляющего АНО «Клиника ННИИТО» Марии Емельяновой.

По словам Андрея Корыткина, последняя декларация, которая была представлена в арбитражном суде говорит об убытках клиники порядка 7 млн рублей.

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