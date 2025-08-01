По требованию ФАС в Новосибирске снизят тарифы ЖКХ

Департамент по тарифам Новосибирской области исполнил предписания ФАС, выданные по результатам плановой проверки. Служба выявила экономически необоснованные расходы в размере 2,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ФАС в телеграм-канале службы.

— Часть расходов исключены из состава необходимой валовой выручки 2025 организаций, работающих в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также обращения с твердыми коммунальными отходами. Остальную часть средств департамент исключит при установлении тарифов на последующие периоды регулирования, — уточнили в пресс-службе УФАС по Новосибирской области.

В результате исключения необоснованных средств с 1 июля 2025 года для всех категорий потребителей тарифы снизились:

на 4,09 % в сфере водоснабжения и водоотведения;

от 3,22 % до 13,34 % в сфере теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы провело анализ деятельности регионального департамента по тарифам, в результате чего регоператору предписано исключить из тарифов 1,1 млрд рублей. Средства должны быть исключены с 1 июля 2025 года.

Напомним, в декабре 2024 года департамент по тарифам Новосибирской области установил цены на коммунальные ресурсы на 2025 год.

По словам главы департамента Гарея Асмодьярова, тарифы на холодное водоснабжение в регионе с 1 июля должны были вырасти на 11,97%, на горячее — на 12,9%, на водоотведение — 11,84%. Основными причинами роста тарифа, по словам Асмодьярова, были увеличение цен тарифа на энергоресурсы, материалы и химические реагенты, используемые при производстве воды, рост МРОТ, а также индексация операционных расходов ресурсоснабжающих организаций.

В сфере теплоснабжения для организаций Новосибирской области за исключением ценовых зон теплоснабжения, тарифы должны были вырасти на 12,1%. Основные причины роста — увеличение цен на топливо, на иные энергоресурсы и материалы. При этом, МУП «Энергия» в Новосибирске просил поднять тарифы с 1 июля на 12,6%.

В конце июля в Новосибирске прошел общегородской пикет против роста тарифов.

Ранее редакция сообщала о том, что тарифы на капремонт для домов с лифтами предлагают увеличить в Новосибирске. Они должны вступить в действие с января 2026 года.