Победителем российской премии «Экспортер года» стала Новосибирская область

На федеральном уровне отметились 4 новосибирские компании. Их признали экспортными рекордсменами.

— Несмотря на сложный период санкций, закрытие привычных экспортных путей и необходимости завоевывать новые международные рынки, новосибирский несырьевой неэнеоргетический экспорт наращивает объемы в разных отраслях – по сравнению с 2019 годом объем экспорта вырос в 1,2 раза. Также мы отмечаем возрастание доли субъектов МСП в экспортной деятельности – для этого в Новосибирской области существуют различные меры поддержки», – отметил Лев Решетников, врио министра экономического развития Новосибирской области.

Новосибирский производитель и экспортер сельскохозяйственных культур компания «РостАгро» стала призером в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» среди крупного российского бизнеса (2 место). В номинациях «Экспортер года в сфере готового продовольствия» и «Новая география» среди крупного бизнеса отмечена компания «НХП», экспортер пшеничной муки и отрубей (3 место). В номинациях «Прорыв года» и «Трейдер года» среди малого и среднего бизнеса победителем признана компания «Байсэл» – экспортер агропродукции (2 место). В категории «Лучшая женщина-экспортер» победителем стала Ксения Вырвинская, глава компании-экспортера промышленной продукции «Эколюкс» (1 место).

— Новосибирская область второй год является лидером по количеству призовых мест в конкурсе «Экспортер года среди» регионов СФО, а в этом году впервые стала лидером в масштабах страны. «Наша команда гордится нашими экспортерами среди малого и среднего бизнеса и желает им идти только вперед в продвижении своей продукции на зарубежных рынках и расширять географию своих партнеров, — отметила Алина Мусиенко, руководитель Центра поддержки экспорта.

Победители «Экспортера года» получат различные бонусы от Российского экспортного центра.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область отправила на экспорт более 6,7 тысяч тонн рыбной продукции.