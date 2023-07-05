Возможным покупателем российских активов Danone называют Экониву, головной офис которой находится в Германии

Потенциальным владельцем российских активов французской Danone может стать компания «Эконива», владельцем и руководителем которой является Штефан Дюрр. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на источники.

Поскольку «Эконива» управляется головной компанией Ekosem Agrar AG из Германии, сделку могут провести с участием посреднической организации в Дубае. По данным издания, чтобы вывести процедуру из-под юрисдикции недружественных стран, Danone создает в ОАЭ дочернюю компанию, которой перейдут 80% акций российского подразделения, а оставшиеся 20% французы оставят себе. Немцы приобретут активы уже у дубайской «дочки» Danone. Потенциальная сделка оценивается примерно в 360 млн евро.

Напомним, о намерении уйти из России Danone объявила в октябре 2022 года. Инвесторам предложили приобрести от 75% бизнеса с включением в контракт опциона обратного выкупа актива. Среди возможных претендентов на них называли группу компаний «Агранта», принадлежащую бизнесмену Сергею Бачину, российские агрохолдинги «Русагро», «Черкизово», «Агрокомплекс имени Ткачева», а также иностранные инвестиционные фонды.

Компании Danone на территории Новосибирской области принадлежало АО «Маслодельный комбинат Чановский». Он входил в группу компаний Danone до 2016 года. Позже Danone закрыл свое производство в Новосибирске и переехал в Кемеровскую область (молочный комбинат «Кемеровский», филиал АО «Данон Россия»).

По данным Seldon Basis, ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» создано в 2007 году в Воронежской области. УК— 5,2 млн рублей. Основной вид деятельности — деятельность и управление холдинг-компаниями. Основным учредителем компании является ЭКОЗЕМ-АГРАР АГ (98% УК), по 1% принадлежат ООО «РСХБ-ФИНАНС» и генеральному директору — Штефану Дюрру. Компания имеет 32 дочерние компании, среди которых ООО «Сибирская Нива», ООО «Эконива Алтай» и др. Согласно финансовой отчетности за 2022 год, компания имеет выручку 1,5 млрд рублей (в 2021 году — 905,2 млн рублей), чистая прибыль — 2,6 млн рублей (в 2021 году — 1,7 млн рублей).

Ранее редакция сообщала, что французский Danone откажется от ряда брендов в РФ.