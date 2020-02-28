В структурах мэрии прошла выемка документов по делу о подлоге

В МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС») и департаменте транспорта мэрии Новосибирска сотрудники правоохранительных органов провели следственные мероприятия. Был изъят ряд документов у структур мэрии в рамках расследования дела о возможном «служебном подлоге». Об этом сообщил ряд новосибирских СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Как пояснил в разговоре с корреспондентом Infopro54 президент Новосибирской региональной общественной организации «Сибирский правовой центр защиты прав потребителей» Евгений Митрофанов, один из новых домов приняли с необустроенными тротуарами, хотя по документам работы числились выполненными в полном объеме. Сумму ущерба собеседник издания не знает.

— Год назад я рассказывал, как МУП «УЗСПТС» строит жилые дома, — говорит Бойко. — На этих домах трижды «пилят» бюджеты. Вначале «пилят» на закупках, и дома получаются выше себестоимости. Потом «пилят» на продаже квартир, десятки миллионов выделяя некоторым — за день до этого созданным — риэлтерским агентствам. Они якобы эти квартиры должны продать. А потом эти квартиры продают друзьям ниже себестоимости, то есть дешевле, чем построили. То есть на одной хозяйственной операции умудряются трижды нанести городу ущерб, при том что у нас в Новосибирске и так хватает застройщиков. И вот не прошло и года, как в УЗСПТС идут обыски по статье УК РФ «Служебный подлог». Принимали работы, которые выполнены не были.

Более детально с ситуацией знаком координатор Фонда борьбы с коррупцией в Новосибирске, экс-кандидат в мэры Сергей Бойко, о чем он сообщил в своем интернет-канале.

В мэрии Новосибирска пока от подробных комментариев воздерживаются.

— Есть два хозяйствующих субъекта в Заельцовском районе, которые вошли в конфликт друг с другом и спорят, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции. — Правоохранительные органы разбираются. Всю исчерпывающую информацию по ситуации мы будем предоставлять.

Напомним, что в конце 2019 года следственные мероприятия прошли в МБУК ПКиО «Сосновый бор», у администрации которого сотрудники полиции изъяли оргтехнику и документы.

Фото: pixabay.com, автор- MabelAmber