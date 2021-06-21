«Сибантрацит» дарит детям отдых на Черном море

«Море в подарок» — это ежегодный проект в рамках программы «Сибантрацит — детям», которую Группа реализует в регионах присутствия компании. Благодаря проекту 200 ребят из Кемеровской и Новосибирской областей отдохнут в лагере Анапы.

Сегодня, 21 июня, на черноморское побережье в первую смену уже отправились 100 детей в возрасте от 12 до 15 лет, которые проведут три недели во Всероссийском детском центре «Смена» в Краснодарском крае. Отправка детей в лагерь во вторую смену состоится 14 июля.

В лагерь едут школьники Искитимского района (Новосибирская область) и Мысковского городского округа (Кузбасс), которые проявили себя в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. Среди них есть дети сотрудников предприятий Группы и представители коренного народа Кузбасса — шорцы.