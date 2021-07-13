Почему сегодня так сложно найти сотрудников?

Что волнует работодателя, когда он ищет сотрудников? Ему нужно относительно быстро найти специалистов с необходимыми квалификациями, чтобы при поиске был выбор, а издержки минимальными. Увы, ситуация, сложившаяся на рынке труда, свидетельствует о том, что о таких идеальных условиях можно забыть надолго. Об этом участники рынка говорили на онлайн-конференции «Новая реальность рынка труда-2021: штиль или шторм?».

— Из-за COVID-19 мы объективно стали жить в новой реальности и смене парадигмы. Количество предложений от работодателей на рынке труда начало расти еще в прошлом году, а в 2021-м произошел бурный рост количества вакансий, — прокомментировала новые тенденции директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья Данина. — Для более точного понимания ситуации нам пришлось подключить дополнительный фактчекинг, проанализировать данные Росстата. Напомню, каждый работодатель делает определенный отчет в статистической форме о том, какое количество вакансий у них открыто. Данные Росстата также показали: спрос со стороны работодателей в 2021 году рванул вверх.

По ее оценке, на эту динамику оказали влияние сразу несколько факторов. Во-первых, демография.

— Начиная со второй половины 10-х годов наблюдался небольшой, но все же незначительный прирост населения, который затем сменился ярким трендом убыли. В 2020 году население страны сократилось на 700 тысяч человек, и это объективно страшно, так как очень высока вероятность, что в 2021 году данный тренд будет усиливаться и продолжаться, — комментирует Наталья Данина.

Еще один негативный устойчивый тренд — сокращение количества выпускников институтов.

— За последние 10 лет их численность упала с 12 млн человек, до чуть менее 7 млн. Причем это падение было очень планомерным: из года в год численность уменьшалась, — поясняет Данина. — Мы находимся на дне демографической ямы — мы в ней! При этом следующая возрастная группа — 25-29 лет — тоже постепенно сокращалась, и мы понимаем, что при переходе из первой возрастной группы во вторую численность сократится. В ближайшее время на рынке труда будет нехватка специалистов из-за малочисленности когорт, которые готовятся на выйти на рынок труда: это молодежь в возрасте от 15-19 лет и подростки 10-14 лет.

Кроме того, на рынке растет количество самозанятых, которые выпадают из поля зрения работодателей. По данным УФНС Новосибирской области, по итогам первого полугодия 2021 года плательщиками налога на профессиональный доход являются уже более 53 тысяч новосибирцев. Между тем это самая работоспособная и активная часть населения, которая отказывается от работы по найму.

— Еще одним компонентом, оказывающим серьезное влияние на рынок труда, является резкое сокращение миграции. В 2015-2016 годах население России достаточно активно прирастало за счет мигрантов. В прошлом году их количество резко сократилось, — подчеркивает эксперт. — Во время пандемии большинству мигрантов пришлось уехать на свои родные территории, многие из них там и задержались. Если говорить про цифры, то это около 500 тысяч человек.

Участники конференции констатировали, что сейчас на российском рынке труда наблюдается ситуация «идеального шторма», когда одновременно совпала масса негативных факторов. Каждый из них и без того был достаточно мощным, а ударив по рынку труда РФ вместе, они привели к абсолютной диспропорции между спросом и предложением.

Эксперты считают, что в связи со сложившейся на рынке труда ситуацией бизнесу необходимо менять подход к найму сотрудников. К примеру, если в последние 10 лет делали ставку на привлечение только молодых и крепких парней, все это время пользовались одними инструментами для работы с соискателями, то сейчас этой молодежи для всех работодателей физически не хватает. Рекрутеры рекомендуют предпринимателям проанализировать методики и инструменты, которые они использовали при подборе персонала в компанию до пандемии. Возможно, сейчас они уже не работают.

Что с этим делать? На этот вопрос рекрутеры не могут дать однозначного ответа: каждый работодатель должен найти его для себя сам с учетом особенностей своего бизнеса. Всем нужно приспосабливаться, переучивать немолодых сотрудников, бороться за молодежь, повышать производительность и быть готовым к тому, что рынок труда в ближайшие годы стабильным не будет.