Стали известны задачи, которые поставлены перед новым директором «Сибстекла»

— Новому генеральному директору ООО «Сибстекло» Антону Мору предстоит решать задачи, связанные, в том числе, с продвижением интеграционных и сырьевых проектов, актуализацией сотрудничества с государственными институтами развития и отраслевыми сообществами, — сообщил финансовый консультант предприятия ООО «Юнисервис Капитал».

В сообщении отмечается, что во многом благодаря Антону Мору на заводе оптимизирована система взаимодействия коммерческой дирекции с производственными подразделениями: количество переводов технологических линий с выпуска одного наименования продукции на другое снизилось в два раза, обеспечено эффективное управление ассортиментной линейкой. Под руководством Мора сформирована стабильная клиентская группа из ведущих производителей крепких спиртных напитков, международных пивоваренных гигантов, владельцев локальных пивных брендов. Как следствие, доля компании на рынке Сибири и Дальнего Востока увеличилась до 70%. По итогам 2020 года выручка составила 4,2 млрд руб. (+ 14% АППГ), прибыль от продаж — 889 млн руб., (+84% к 2019 г.).