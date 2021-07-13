Рекламодателям

Стали известны задачи, которые поставлены перед новым директором «Сибстекла»

  • 13/07/2021, 12:00
Новости Новосибирска
Он назначен на эту должность на минувшей неделе.

— Новому генеральному директору ООО «Сибстекло» Антону Мору предстоит решать задачи, связанные, в том числе, с продвижением интеграционных и сырьевых проектов, актуализацией сотрудничества с государственными институтами развития и отраслевыми сообществами, — сообщил финансовый консультант предприятия ООО «Юнисервис Капитал».

В сообщении отмечается, что во многом благодаря Антону Мору на заводе оптимизирована система взаимодействия коммерческой дирекции с производственными подразделениями: количество переводов технологических линий с выпуска одного наименования продукции на другое снизилось в два раза, обеспечено эффективное управление ассортиментной линейкой. Под руководством Мора сформирована стабильная клиентская группа из ведущих производителей крепких спиртных напитков, международных пивоваренных гигантов, владельцев локальных пивных брендов. Как следствие, доля компании на рынке Сибири и Дальнего Востока увеличилась до 70%. По итогам 2020 года выручка составила 4,2 млрд руб. (+ 14% АППГ), прибыль от продаж — 889 млн руб., (+84% к 2019 г.).

57

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Сибстекло промышленность бизнес


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Добыча золота загрязнила тысячу километров рек в Сибири

12/07/2021, 17:23

Алтайский край лидирует по числу онкобольных детей среди регионов Сибири

08/07/2021, 13:25

В Алтайском крае вводят новые ограничения из-за COVID-19

06/07/2021, 10:26

В Кемерово будут судить директора санатория – профилактория за получение взяток

02/07/2021, 15:42

Актуальный разговор

Актуальный разговор

В Новосибирске мы тестируем «пилот» оптового продовольственного маркетплейса

Все материалы
Лента новостей

Спрос на кадры в Новосибирске будет прогнозировать искусственный интеллект

13/07/2021, 12:03

Почему сегодня так сложно найти сотрудников?

13/07/2021, 11:59

Самозанятые в Новосибирской области за полгода заработали более 4,5 млрд рублей

13/07/2021, 11:29

В Новосибирске стартовал очный этап отбора в «Школу 21»

13/07/2021, 09:00
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Марина Гусева (Гуляева): Как не разочароваться в своем бизнесе
1/07/21, 9:00
Новости компаний

Цифровые достижения в строительной отрасли будут представлены в работах журналистов в номинации «Свой дом» конкурса «Сибирь.ПРО»

13/07/2021, 11:42

Сбер открыл первые три офиса нового формата в Новосибирске

13/07/2021, 11:16

«Ростелеком» проанализирует разговоры с помощью искусственного интеллекта

13/07/2021, 10:58

АО «РЭС» привлекает к ответственности за незаконное потребление электроэнергии

13/07/2021, 09:18

Банк «Открытие» расширил функционал интернет-банка для малого и среднего бизнеса

12/07/2021, 14:09

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Спрос на кадры в Новосибирске будет прогнозировать искусственный интеллект

Почему сегодня так сложно найти сотрудников?

Самозанятые в Новосибирской области за полгода заработали более 4,5 млрд рублей

Контракты в сфере строительства и капитального ремонта под угрозой срыва

Губернатор взял под контроль подготовку документации для новосибирского метро

Финансы

Новости Новосибирска

Банки готовы добавить 10% к госдоплатам на школьников

В Сибири уже более 10 тысяч квартир построено с помощью счетов-эскроу

Конкуренция за вторсырье набирает обороты

Страховки от несчастного случая выходят на первое место по популярности в Сибири

Новосибирские МФО выдали займы почти 26 млрд рублей

Политика

Новости Новосибирска

Анатолий Локоть: Требования импичмента — это вопрос политической культуры

К «мусорному» полигону подтянули федеральную политику

«Партия Роста» выбрала, кого будет двигать в Госдуму

Депутатов регионального парламента попросили «не зарываться в финансовые вопросы»

Александру Морозову нашли замену

Недвижимость

Новости Новосибирска

Дебиторку застройщика ЖК «Новомарусино» снова выставили на торги

Сибиряки будут в два раза чаще оформлять семейную ипотеку

Прекрасный Красный: изучаем жилой комплекс на главной улице Новосибирска

«ВИРА-Строй» построит жилье вдоль Винаповского моста

Участки под жилищное строительство в Новосибирске оказались не востребованы

Технологии

Финансы

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Спутники НГУ станут частью системы мониторинга «космической погоды» для Росгидромета

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон в Сибири будет развивать сеть с Huawei

Международный сервис-провайдер откроет в Новосибирске тестовую зону промышленного интернета вещей

МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в Новосибирске

В новом ЖК Новосибирска протестируют пилот с элементами «умного дома»

МТС, МФТИ и СКОЛКОВО приглашают в магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе» бакалавров из Новосибирска

Агропром

Новости Новосибирской области

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Область приросла посевными площадями

В Новосибирске создается подразделение «Российского зернового союза»

Транспорт

Новости Новосибирска

Документы для получения инфраструктурных кредитов нужно подготовить до ноября

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Документы по третьему этапу дороги Новосибирск – Ярково ушли на экспертизу

Каршеринг «Делимобиль» предложит в Новосибирске аренду фургонов

Из-за проектировщиков сдвигаются сроки работ на дорогах области

Медицина

Новости Новосибирской области

Почти полтора миллиарда рублей поступит в ковид-госпитали Новосибирской области

Новосибирскую вакцину «ЭпиВакКорона» тоже испытают на подростках

В Новосибирске снова отменили профосмотры и диспансеризацию

В Новосибирск поступили более 25 тысяч доз вакцины от коронавируса

Новосибирские медцентры призывают использовать механизмы ГЧП

Авто

Авто

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

Туризм

covid-19

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для возвращающихся из-за границы привитых россиян

УФАС будет следить за ценами в Новосибирске во время чемпионата мира по хоккею

Два популярных городских пляжа будут закрыты еще неделю

Центр «Сибирь-Хоккайдо» займется внутренним туризмом

В Новосибирске к зиме создадут отделение фристайла

Общество

Новости Новосибирска

Спрос на кадры в Новосибирске будет прогнозировать искусственный интеллект

В Новосибирске стартовал очный этап отбора в «Школу 21»

Дело о стрельбе в палаточном лагере в Болотном на контроле центрального аппарата СК России

Футбольный клуб Новосибирск изменил логотип

Банки готовы добавить 10% к госдоплатам на школьников

Стиль жизни

Новости Новосибирска

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска