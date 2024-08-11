Почти 1,5 миллиона выиграл в лотерею житель Новосибирской области

Житель Новосибирской области стал богаче почти на 1,5 миллиона после участия в розыгрыше «Столото». По информации организаторов, лотерейный билет сибиряк приобрел за 50 рублей.

Счастливчик угадал все числа в первом поле билета и не угадал число во втором.

— Удачными для него оказались числа 3, 8, 28, 4, 15. Неугаданным осталось число 2 во втором поле билета. Розыгрыш состоялся в пятницу, 9 августа, — сообщили в пресс-службе «Столото».

Организаторы отмечают, что обладатель денежного приза к ним еще не обратился.

Ранее редакция рассказывала еще об одном миллионере из Новосибирской области — выиграв в лотерею он стал богаче на 22 миллиона рублей. Счастливый билет сибиряк купил в одной из уличных точек продаж.