Рекламодателям

Почти 1,5 миллиона выиграл в лотерею житель Новосибирской области

  • 11/08/2024, 11:00
Автор: Ольга Кирсанова
Почти 1,5 миллиона выиграл в лотерею житель Новосибирской области
Счастливчик не торопится забрать свои деньги.

Житель Новосибирской области стал богаче почти на 1,5 миллиона после участия в розыгрыше «Столото». По информации организаторов, лотерейный билет сибиряк приобрел за 50 рублей.

Счастливчик угадал все числа в первом поле билета и не угадал число во втором.

— Удачными для него оказались числа 3, 8, 28, 4, 15. Неугаданным осталось число 2 во втором поле билета. Розыгрыш состоялся в пятницу, 9 августа, — сообщили в пресс-службе «Столото».

Организаторы отмечают, что обладатель денежного приза к ним еще не обратился.

Ранее редакция рассказывала еще об одном миллионере из Новосибирской области — выиграв в лотерею он стал богаче на 22 миллиона рублей.  Счастливый билет сибиряк купил в одной из уличных точек продаж.

Источник фото: freepik.com/автор freepik

1

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : выигрыш в лотерею


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVc3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVgLЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkmЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkoЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVbyЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Информация выходит в публичную плоскость и несет необратимые риски, в том числе репутационные.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Почти 1,5 миллиона выиграл в лотерею житель Новосибирской области
11/08/24 11:00
Общество
По гаражной амнистии новосибирцы за три года оформили всего около 2000 гаражей
11/08/24 10:00
Недвижимость Общество
До +29: жара вернется в Новосибирскую область на предстоящей неделе
11/08/24 9:00
Общество
Новосибирские родители поддерживают идею траты маткапитала на сборы в школу
10/08/24 18:00
Общество
С 1 сентября штрафы для застройщиков за нарушение договора с дольщиками снижаются в 10 раз
10/08/24 17:01
Власть Недвижимость
Жителям Старого Карапуза под Новосибирском угрожали кладбищенские березы
10/08/24 16:04
Общество
В Новосибирской области более 70% ипотечных кредитов на ИЖС выданы на строительство домов
10/08/24 15:00
Бизнес Недвижимость
Легализация майнинга выведет бизнес из тени, считают эксперты в Новосибирске
10/08/24 14:00
Бизнес Власть Право&Порядок
Жители региона рассказали, почему хотят покинуть Новосибирск
10/08/24 13:00
Общество
Владимир Путин разрешил лишать мигрантов гражданства из-за отказа встать на воинский учет
10/08/24 13:00
Власть Общество
Мощный удар магнитной бури почувствуют жители Новосибирска
10/08/24 12:00
Общество
Экзотические «сувениры» отобрали таможенники у иностранцев в аэропорту Новосибирска
10/08/24 11:00
Право&Порядок
«Новосибирский патронный завод» увеличил выпуск продукции в пять раз
10/08/24 10:00
Бизнес Власть Промышленность
Об авариях на дорогах из-за тумана и дождей предупредили жителей Новосибирской области
10/08/24 9:00
Общество
Расходы на сборы в школу за год выросли на 10% в Новосибирске
9/08/24 19:00
Общество
Стало известно, какие выплаты могут получить многодетные семьи школьников к 1 сентября в Новосибирске
9/08/24 18:25
Общество
В МЧС назвали основные причины пожаров в быту
9/08/24 18:00
Общество
Дополнительный корпус лицея № 9 отремонтирован и готов к открытию в Новосибирске
9/08/24 17:40
Власть
Два трамвайных маршрута изменятся из-за ремонта в Новосибирске
9/08/24 17:00
Город
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев раскритиковал пескобазы на берегу Оби
9/08/24 16:45
Бизнес Власть Город
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Портфель кредитных карт Банка Уралсиб вырос до 20 млрд рублей
9/08/24 14:34
Спрос на вклады в Сбере среди сибиряков вырос на 28% за неделю
9/08/24 12:41
Средняя мощность присоединения к электросетям объектов жилищного строительства выросла на 30%
9/08/24 9:00
Новые тренды и условия ИЖС обсудили застройщики на круглом столе со Сбером
8/08/24 11:39
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-5 выгодных годовых вкладов
7/08/24 9:10
Бизнес на опорах: новосибирские провайдеры незаконно разместили оптику на 15 тысячах опорах ЛЭП
7/08/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска