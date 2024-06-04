Более 22 миллионов выиграл в лотерею житель Новосибирской области

Житель Новосибирской области стал богаче более чем на 22 миллиона рублей благодаря выигрышу в лотерею.

Миллионером сибиряк стал недавно — результаты 110951-го тиража организаторы огласили только в понедельник, 3 июня.

Как пишет VN.ru, наш земляк выбрал сразу 3 билета на 5 тиражей подряд и в итоге его выигрыш составил 22 450 120 рублей.

Организаторы уточнили, что счастливчик еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Возможно, о выпавшей ему удаче он пока еще не знает.

Известно, что счастливый билет сибиряк купил в одной из уличных точек продаж.

Ранее редакция сообщала о том, что сотрудница птицефабрики в Новосибирской области выиграла в лотерею почти 29 миллионов рублей. Билет женщина купила спонтанно и до сих пор не может поверить в свой счастливый случай.