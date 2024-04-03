Почти 200 домам угрожает подтопление в Новосибирске

В зону подтопления попадают 186 многоквартирных домов (МКД) в Новосибирске.

Двор у 56 домов очищен от снега в Новосибирске. Работа продолжается.

– Для пропуска паводковых вод нужно было подготовить ливневые канализации, расположенные на придомовых территориях. Всего имеется 344 приемника, из них на 29 марта очищено 21, – отметил Владимир Ткаченко, и. о. главы департамента энергетики и ЖКХ администрации Новосибирска.

Однако исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов раскритиковал доклад Ткаченко. По его словам, он не увидел активных действий по подготовке муниципалитета к таянию снега.

В связи с этим глава столицы Сибири поручил нарастить темпы открытия приемников.

Ранее редакция сообщала о том, что для Новосибирска разработали технологию содержания дорог.