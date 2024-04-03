Почти 200 домам угрожает подтопление в Новосибирске

В зону подтопления попадают 186 многоквартирных домов (МКД) в Новосибирске.
Двор у 56 домов очищен от снега в Новосибирске. Работа продолжается.
– Для пропуска паводковых вод нужно было подготовить ливневые канализации, расположенные на придомовых территориях. Всего имеется 344 приемника, из них на 29 марта очищено 21, – отметил Владимир Ткаченко, и. о. главы департамента энергетики и ЖКХ администрации Новосибирска.
Однако исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов раскритиковал доклад Ткаченко. По его словам, он не увидел активных действий по подготовке муниципалитета к таянию снега.
В связи с этим глава столицы Сибири поручил нарастить темпы открытия приемников.
Ранее редакция сообщала о том, что для Новосибирска разработали технологию содержания дорог.
Источник фото: Freepik / Автор: wirestock
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