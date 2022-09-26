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Призванным по частичной мобилизации военнослужащим запретили брать с собой смартфоны

  • 26/09/2022, 10:08
Автор:
частичная мобилизация
Их разрешили заменить на «кнопочные» телефоны, пользоваться которыми можно будет только в специально отведенные часы.

В целях безопасности использовать смартфоны в воинских частях запрещено, сообщает портал «Объясняем.рф». Однако всем попавшим под призыв в рамках частичной мобилизации разрешено иметь «кнопочный» телефон. При этом все телефоны российских военнослужащих будут находиться в специально отведенном для хранения месте, а выдавать их будут лишь в специально отведенные часы.

— Фото- и видеосъемка в местах дислокации подразделений, в том числе и на камеры телефона, запрещена, — уточняется в сообщении портала.

Ранее в СМИ прошла информация, что работодатели в период приостановления действия трудового договора сохранят за мобилизованными сотрудниками места работы.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

По словам президента Владимира Путина, перед отправкой в части все призванные на военную службу обязательно пройдут дополнительную военную подготовку. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что под призыв попадут 300 тысяч резервистов, что составляет 1% от всего мобилизационного ресурса страны.

Призыву подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.

Фото: pixabay.com — 13smok

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Регионы: Россия

Теги : Частичная мобилизация средства связи смартфон военнослужащие


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