Прокуратура отметила плохое состояние ж/д переездов в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска прокуратура нашла нарушения на ж/д переездах «Пашинский» и «Авиастроителей».

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, автомобильные дороги, пересекающие железнодорожные переезды, имеют значительные повреждения дорожного покрытия. Кроме того, на переездах отсутствуют дорожная разметка и знаки, а также световозвращатели на сигнальных столбиках и обустроенные дорожки.

Главе Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры вынесено представление.

Понесет наказание и ответственный за содержание железнодорожных переездов. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. Сумма штрафа может составить до 30 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверит качество питания на борту самолетов авиакомпании из Новосибирска.