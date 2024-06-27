Прокуратура отметила плохое состояние ж/д переездов в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска прокуратура нашла нарушения на ж/д переездах «Пашинский» и «Авиастроителей».
Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, автомобильные дороги, пересекающие железнодорожные переезды, имеют значительные повреждения дорожного покрытия. Кроме того, на переездах отсутствуют дорожная разметка и знаки, а также световозвращатели на сигнальных столбиках и обустроенные дорожки.
Главе Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры вынесено представление.
Понесет наказание и ответственный за содержание железнодорожных переездов. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. Сумма штрафа может составить до 30 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверит качество питания на борту самолетов авиакомпании из Новосибирска.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru