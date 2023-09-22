ФСБ задержала подростка за диверсию на железной дороге (видео)

Сотрудниками Томского ЛО МВД России совместно с УФСБ России по Томской области пресечена диверсия на железной дороге.

― В одном из мессенджеров обвиняемый принял преступное предложение и пошел на дело. Несовершеннолетний изготовил зажигательную смесь и в ночь на 19 сентября 2023 года попытался осуществить поджог, ― сообщает транспортная полиция Сибири.

В отношении школьника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на совершение диверсии». Ему теперь грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала, что сотрудники пограничного управления ФСБ по Новосибирской области совместно с томскими коллегами вычислили в социальных сетях 43-летнюю местную жительницу, которая активно постила в соцсетях информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ.