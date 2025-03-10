Мошенники приглашают на фейковый концерт Полины Гагариной в Новосибирске

Новосибирцы начали получать электронные письма с приглашением на бесплатный благотворительный концерт с участием Полины Гагариной, который, якобы, должен пройти в филармонии. Об этом сообщила директор филармонии Анна Терешкова.

Она опубликовала в своём телеграм-канале отрывок из одного такого письма. В нём говорится о том, что человеку предлагают «три билета на благотворительный концерт «Знание Нации» с Полиной Гагариной, который состоится 21 марта в 19:00».

— Имею честь пригласить Вас на это торжественное мероприятие в качестве военнослужащего, родственника, волонтёра или близкого человека, — говорится в сообщении.

Билеты на концерт предоставляются в обмен на личные данные человека.

— Это мошенники! В этот день в филармонии будет проходить концерт в рамках ТрансСибирского Фестиваля! — предупредила Анна Терешкова новосибирцев.

Ранее редакция сообщала о том, что глава Союза отцов Майоров требует отменить концерт Арбениной в Новосибирске. Он обвинил певицу в том, что она занимает антивоенную позицию и поддерживает иностранные армии.