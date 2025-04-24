Почти 300 бойцов СВО прошли курс реабилитации по Губернаторскому проекту

В рамках областной программы ключевым звеном стало 14-дневное стационарное социально-медицинское восстановление. Шесть специализированных учреждений Новосибирской области предоставляют услуги реабилитации.

Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов во время пресс-тура 24 апреля сообщил, что 1408 сертификатов выдано участникам специальной военной операции. На данный момент 288 военнослужащих уже успешно прошли курс реабилитации в медицинских центрах, в числе которых санатории «Парус-Резорт», «Рассвет», «Краснозерский», реабилитационные центры «Ортос», «Лесной» и Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины. В текущем году планируется расширить список учреждений, предоставляющих услуги восстановления.

Санаторий «Парус-Резорт» имеет широкий медицинский профиль, поэтому реабилитационный курс здесь рекомендован практически всем участникам СВО с тяжелыми ранениями. Санаторий располагает уникальным оборудованием, способствующим улучшению здоровья, включая аппараты магнитной, ударно-волновой, механо- и электротерапии, лазер высокой интенсивности, рельсовый потолочный подъемник, стол для восстановления мелкой моторики с биологической обратной связью, а также специализированную антигравитационную беговую дорожку.

С момента запуска Губернаторского реабилитационного сертификата для раненых участников СВО в санатории «Парус-Резорт» прошли реабилитацию 74 бойца. Среди них новосибирец Руслан, получивший осколочное ранение локтя и кисти в январе 2023 года. После лечения в госпитале ветеранов войн он проходит восстановительный курс.

— Ежедневно я посещаю массаж, физио-процедуры и бассейн. Врачи отмечают положительную динамику и прогнозируют скорое восстановление подвижности кисти и пальцев, — поделился Руслан о своей реабилитации.

Получить реабилитационный сертификат можно, подав заявление в отдел социального обслуживания населения администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, в региональном министерстве труда и социального развития, филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» или МФЦ. Детальная информация о сертификате доступна на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.