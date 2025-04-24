Законопроект о запрете сдачи жилья без согласия соседей оценили в Новосибирске

Собственников жилья предложено обязать письменно согласовывать с соседями сдачу квартир в аренду. Это касается тех случаев, когда отсутствует договор найма. Законопроект внесли в Госдуму депутаты ЛДПР и «Справедливой России — За правду».

Изменения планируется внести в ст. 30 Жилищного кодекса РФ.

Согласие нужно получить от соседей примыкающих квартир в письменной произвольной форме. В нём должны быть указаны фамилия, имя, отчество, паспортные данные собственника.

Владельцев квартир, которые сдают квартиры в аренду без договора и без согласия соседей, будут штрафовать.

Эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Ирина Вонарха отмечает, что рынок аренды в Новосибирске огромный, тогда как налоги от этого вида деятельности платят немногие. Она добавляет, что законопроект только внесен на рассмотрение Госдумы и механизм его работы пока непонятен. Хотя уверена, что подобная инициатива может значительно сократить объем посуточной аренды, так как заручиться поддержкой соседей на практике будет нелегко.

— В любом доме чаще всего шум и проблемы приносят квартиры, которые сдаются на короткий срок или так называемую почасовую аренду. Поэтому получить согласие соседей на такой вид деятельности будет практически невозможно. С арендой недвижимости на длительный срок ситуация попроще. Здесь также есть вероятность отказов со стороны соседей, но она гораздо меньше, — говорит Ирина Вонарха.

Собеседница редакции добавляет, что в настоящее время непонятно, каким образом государство будет осуществлять контроль за выполнением инициативы.

— Пока нет понимания, кто и каким образом будет контролировать весь этот процесс. Но, если государство сумеет добиться, чтобы все арендодатели платили налоги за сдаваемое жильё, то, я думаю, цены на арендные квартиры в городах, в том числе и в Новосибирске, скорее всего, незначительно, но вырастут. Это связано с тем, что собственники квартир будут закладывать налоги в стоимость аренды, — уверена Ирина Вонарха.

Напомним, в марте 2025 года из-за сокращения дней для отдыха спрос на посуточную аренду в Новосибирске упал на 13% по сравнению с прошлым годом. Наблюдалось и снижение цен. По мнению экспертов портала «Мир квартир», более выгодные условия аренды в городе были созданы за счет перехода многих собственников от продажи к сдаче жилья.

Медианная стоимость долгосрочной аренды квартиры в марте в столице Сибири находилась на уровне 35 тысяч рублей (-2,9%).

Ранее редакция сообщала, что свыше тысячи новосибирцев являются собственниками пяти и более квартир. Однако, о доходах, полученных от сдачи имущества в аренду, в 2024 году отчитались 46,5 тыс. налогоплательщиков, из них почти 4 тыс. — это самозанятые, которые указали аренду жилья в качестве вида деятельности.