Профессия бетонщика — лидер по приросту средних предлагаемых зарплат среди рабочих специалистов в Новосибирске

Динамику средних зарплатных предложений в сегменте рабочих профессий за июль 2024 года изучили эксперты Авито Работы и составили рейтинг лидеров.
По сведения аналитиков, в столице Сибири профессия бетонщика стала первой в списке с наибольшим приростом средних предлагаемых зарплат для новых сотрудников. В июле этого года им предлагают оплату на 47% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, — 132 748 рублей в месяц за полный рабочий день.
Вторую строчку рейтинга заняла профессия комплектовщика — средние зарплатные предложения для новых сотрудников выросли на 38% и составили 87 789 рублей в месяц.
Замыкает тройку лидеров профессия кладовщика. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 76 373 рубля, что на 30% больше по сравнению с 2023 годом.
Наряду с этим, в целом по Новосибирску средние зарплатные предложения в июле 2024 года выросли на 4% и составили 67 719 рублей в месяц при полном графике.
|Специальность
|Средняя предлагаемая заработная плата, полный день, руб., июль 2024
|Изменение по сравнению с июлем 2023
|Бетонщик
|132 748
|+47%
|Комплектовщик
|87 789
|+38%
|Кладовщик
|76 373
|+30%
|Электромонтажник
|84 479
|+26%
|Водитель погрузчика
|76 127
|+23%
Фото: freepik.com/Автор: Artphoto_studio
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