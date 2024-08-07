Профессия бетонщика — лидер по приросту средних предлагаемых зарплат среди рабочих специалистов в Новосибирске

Динамику средних зарплатных предложений в сегменте рабочих профессий за июль 2024 года изучили эксперты Авито Работы и составили рейтинг лидеров.

По сведения аналитиков, в столице Сибири профессия бетонщика стала первой в списке с наибольшим приростом средних предлагаемых зарплат для новых сотрудников. В июле этого года им предлагают оплату на 47% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, — 132 748 рублей в месяц за полный рабочий день.

Вторую строчку рейтинга заняла профессия комплектовщика — средние зарплатные предложения для новых сотрудников выросли на 38% и составили 87 789 рублей в месяц.

Замыкает тройку лидеров профессия кладовщика. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 76 373 рубля, что на 30% больше по сравнению с 2023 годом.

Наряду с этим, в целом по Новосибирску средние зарплатные предложения в июле 2024 года выросли на 4% и составили 67 719 рублей в месяц при полном графике.