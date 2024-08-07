Спасатели сняли 6-летнего ребенка, сидевшего на окне 5 этажа в Новосибирске

В Новосибирске спасатели проникли в квартиру, чтобы снять с подоконника маленького мальчика.

Звонок в службу МАСС поступил поздним вечером. Очевидцы сообщили о том, что ребенок сидит в открытом окне квартиры на 5 этаже одного из домов на проспекте Дзержинского.

Прибывшие на место спасатели установили номер квартиры, вошли и сняли мальчика с окна.

— 6-летний ребенок передан сотрудникам полиции, — сообщили в МАСС.

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили информацию и пояснили, что правоохранители мальчика передали родителям.

— Информация об инциденте передана в отдел ПДН, — уточнили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске спасатели МАСС обнаружили на надувной лодке детей без присмотра взрослых. Их доставили на берег и передали родителям.