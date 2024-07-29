Несколько самолетов не могут вылететь из-за сильного тумана в Новосибирске

Из Новосибирска несколько часов не могут вылететь самолеты. Причиной задержки рейсов стал опустившийся на город непроглядный туман. Аэропорт «Толмачево» так же не может принять прилетевшие самолеты. Воздушные суда кружат над Новосибирском, некоторые отправляют на запасные аэродромы.

Ранее синоптики предупреждали о переменной облачности в первой половине понедельника, 29 июля.

— Утром местами туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с, — сообщали в Западно-Сибирском УГМС.

Согласно информации на табло аэропорта «Толмачево», воздушные суда не смогли вылететь в Санкт-Петербург, время отправления перенесли с 07:05 на 09:20. Рейсы в Нижневартовск и Кемерово задержаны на час — с 07:20 на 08:20. Также изменилось время вылета рейсов «Новосибирск-Красноярск» и «Новосибирск-Иркутск» — с 09:00 на 11:05.

Ранее редакция сообщала о том, что более 600 пассажиров застряли в аэропорту Норильска из-за сильной метели. В число авиакомпаний, чьи рейсы не могли вылететь вошли: «КрасАвиа», «Сибирь» и «Нордстар». Пунктом их назначения были Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Хатанга и Диксон.